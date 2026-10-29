Messi Inter Miami'den ayrılıyor mu? Soyunma odasındaki dedikodular ortaya çıktı

·1·Spor
Messi Inter Miami'den ayrılıyor mu? Soyunma odasındaki dedikodular ortaya çıktı

Dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi'nin Inter Miamikulübündeki geleceği hakkında yeni haberler ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam etse de, sözleşme süresi dolduğunda takımdan ayrılabileceği veya öncesinde kariyerinde bir değişiklik yapabileceği yönünde haberler yayıldı.

Sahada fenomenal sonuçlar almaya devam eden 39 yaşındaki forvetin içsel ruh hali ve kulüp soyunma odasındaki atmosfer taraftarların ilgi odağı oldu.

Soyunma odasındaki dedikodular ve ruh hali

Elde edilen içeriden bilgilere göre, Miami kulübü içinde Leo Messi'nin gelecek planları hakkında şu detaylar tartışılıyor:

  • Sözleşmeyi uzatmama kararı: Inter Miami soyunma odasında, Arjantinli futbolcunun 2028'den sonra iş birliğini sürdürmeyeceği yönünde bir kanı oluştu;

  • Motivasyon kaybı: Futbol dünyasındaki tüm kupaları, Dünya Kupası da dahil olmak üzere kazanan yıldızın, büyük futbola olan tutkusunun ve motivasyonunun bir kısmını kaybettiği belirtiliyor;

  • Ağır kişisel kayıp: Söylentilere göre Leo, yakın zamanda vefat eden babasını çok özlüyor ve bu ruhsal boşluk profesyonel planlarını da ciddi şekilde etkiliyor.

İstatistik dehası: Sahada hala rakipsiz

Böylesine karmaşık bir psikolojik duruma rağmen, Lionel Messi'nin sahadaki verimlilik katsayısı şaşırtıcı derecede yüksek kalmaya devam ediyor:

  • 34 maç ve 44 puan: Mevcut sezonda Messi, Inter Miami formasıyla toplam 34 maçta yer aldı;

  • 29 gol ve 15 asist: Forvet, rakip kaleleri 29 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 15 gol pası verdi;

  • Kulüpteki stratejik rolü: Mevcut sözleşme 31 Aralık 2028'e kadar imzalanmış olup, yönetim ve taraftarlar onun tecrübesinin takıma uzun süre daha kupalar kazandırmasını umut ediyor.

Şimdilik Messi bu söylentiler hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Eğer 2028'de kulübe veda etmeye karar verirse, bu şüphesiz Miami kulübü tarihindeki en parlak ve başarılı dönemin sonu olacaktır.

Lionel MessiInter MiamiFutbolTransferMLS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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