Messi'den gol ve asist: Inter Miami deplasmanda geri dönüşle kritik bir galibiyet aldı

·80·Spor
Messi'den gol ve asist: Inter Miami deplasmanda geri dönüşle kritik bir galibiyet aldı

ABD Major League Soccer (MLS) 33. hafta mücadelesinde oynanan kritik karşılaşmada, Inter Miamideplasmanda ezeli rakibi New England'a konuk oldu ve 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Karşılaşma ev sahibinin üstünlüğüyle başlasa da, sahada 90 dakika boyunca etkili olan Lionel Messi’nin ustalığı Miami kulübüne beklenen sonucu getirdi. Arjantinli yıldız, bir gol ve bir asistle maçın kahramanı oldu.

Maçın draması: İkinci yarıdaki keskin dönüş

İlk yarıda her iki taraf da tehlikeli ataklar geliştirse de, asıl olaylar devre arasından sonra yaşandı:

  • Ev sahibinin golü (53. dakika): İkinci yarıya hızlı başlayan New England oyuncusu Gazdag, 53. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı;

  • Berterame'nin cevabı (69. dakika): Yediği golden sonra inisiyatifi ele alan Miami ekibi, 69. dakikada Messi'nin şık pasıyla dengeyi sağladı. Golün sahibi Berterame (1-1);

  • Messi'nin noktayı koyuşu (83. dakika): Maçın bitimine 7 dakika kala Leo Messi, rakip savunmayı cezalandırarak takımına galibiyeti getiren golü attı ve Inter Miami'ye 3 puanı kazandırdı (1-2).

Puan durumundaki son vaziyet

Bu galibiyet lig tablosundaki dengeleri ciddi şekilde değiştirdi:

  • Inter Miami: Puanını 59'a yükselterek genel sıralamada 3. sıraya yerleşti;

  • New England: 58 puanda kalan ev sahibi ekip 4. sıraya geriledi;

  • Liderlik yarışı: Şu anda lig lideri Nashville 74 puana sahip ve Miami ile aradaki puan farkı 15.

Resmi maç raporu:

  • MLS. 33. Hafta

  • New England — Inter Miami 1:2

  • Tarih: 2 Kasım

  • Goller: Gazdag 53 — Berterame 69, Messi 83.

Kadro:

  • Inter Miami: St. Clair, Lujan (Reguilon, 63), Casemiro, Michael, Frey, de Paul, Bright (Galarza, 63), Segovia (Mura, 90), Berterame (Ayala, 90), Messi, Riquelme (Suarez, 71).

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolAmerika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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