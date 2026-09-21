San-Siro'da kusursuz zafer: Milan, Lecce'yi 3-0 mağlup etti!

İtalya Serie A'nın 5. haftasını kapatan son maçta Milan, taraftarı önünde gerçek bir ustalık dersi verdi. San Siro Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ruben Amorim'in öğrencileri, tehlikeli rakibi Lecce'yi konuk etti ve 3-0'lık net bir galibiyet aldı. İlk dakikalardan itibaren kontrolü eline alan ev sahibi ekip, 14. dakikada Christian Pulisic'in golüyle perdeyi açtı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren 'Rossoneri', 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada oyuna sonradan giren Diego Moreira'nın golleriyle skoru belirledi. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Milan, ligde 5. sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü; 6 puanda kalan Lecce ise 12. sırada yer aldı.

Peki, Ruben Amorim Milan'ın oyununa nasıl bir hava kattı, Modrić ve Rabiot ikilisi orta sahayı nasıl domine etti ve bu farklı galibiyet takımın Scudetto yarışındaki iddiasını nasıl etkileyecek?

Pulisic ile başlangıç, Moreira ile nokta: San Siro'da yaşananlar

Maçın öne çıkan anları ve kritik dönüm noktaları:

Pulisic'in hızlı golü: 14. dakikada Christian Pulisic, rakip ceza sahasında çabukluğunu konuşturarak skoru açtı ve takıma büyük moral verdi.

Rabiot'tan ustalık dersi: 61. dakikada orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, farkı ikiye çıkararak Milan'ın üstünlüğünü perçinledi.

Moreira'nın etkili hamlesi: 70. dakikada Saelemaekers'in yerine oyuna giren Diego Moreira, sadece 3 dakika sonra (73. dakikada) rakip fileleri havalandırdı.

Kalede güven veren performans: Mike Maignan ve stoperler Pavlovic ile De Winter, maç boyunca Lecce forvetlerine net bir gol pozisyonu vermedi.

Genç yıldızın sahne alışı: 89. dakikada altyapıdan yetişen Francesco Camarda oyuna dahil olarak taraftarlardan büyük alkış aldı.

Serie A 5. Hafta: Milan - Lecce karşılaşmasının istatistikleri

Takımların maçtaki temel istatistikleri ve verileri:

Göstergeler ve Kriterler Milan (Ev Sahibi) Lecce (Deplasman) Final Skoru 3 0 Goller C. Pulisic 14, A. Rabiot 61, D. Moreira 73 — Gol yemeyen kaleci Mike Maignan (Clean sheet) Wladimiro Falcone (3 gol) Puan Durumu 11 puan 6 puan Ligdeki Sıralama 5. sıraya yükseldi 12. sırada kaldı Teknik Direktörler Ruben Amorim Luca Gotti Kritik Değişiklikler 70. dakikada Moreira ve Loftus-Cheek girişi 46, 70 ve 82. dakikalardaki rotasyonlar

Futbol Analizi: Uzmanlar Ruben Amorim'in Milan'ı üzerine

İtalya ve Avrupa futbolu analistlerinin temel çıkarımları:

Orta sahada yüksek kalite ve tecrübe: Luka Modrić ve Adrien Rabiot ikilisi oyun temposunu kusursuz yönetti, topu kazanma ve hücuma geçişte rakibe şans tanımadı.

Amorim'in rotasyondaki isabetli hesabı: 70. dakikada yapılan değişiklikler sadece 3 dakika içinde üçüncü golü getirdi; bu da teknik ekibin oyun dinamiklerini çok iyi okuduğunu gösteriyor.

Savunma hattının sağlamlığı: Pavlovic ve De Winter ikilisi hem havadan hem yerden geçit vermedi; 90 dakika boyunca gol yememek takımın dengeli yapısını kanıtlıyor.

Scudetto yarışında ısınma: 5 hafta sonunda 11 puan toplayarak 5. sıraya çıkan Milan, zirve yarışında baskı kurmaya devam ediyor.

San Siro'daki bu net galibiyet, Milan'ın Amorim yönetiminde istikrarlı ve korkutucu bir güce dönüştüğünü gösterdi.

Sizce Ruben Amorim yönetimindeki Milan, bu sezon Serie A şampiyonluğu için ana aday olabilir mi? Modrić ve Rabiot ikilisinin performansını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!