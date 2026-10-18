Uruguay'da hakem bir oyuncuyu uyarmak için ilk kez elektronik cihaz kullandı

·3·Spor
Uruguay'da hakem bir oyuncuyu uyarmak için ilk kez elektronik cihaz kullandı

Dünya futbolunun en eski ve klasik geleneklerinden biri olan hakemlerin sarı kart gösterme ve not alma alışkanlığı dijitalleşmenin eşiğinde. Uruguay Kupası kapsamında oynanan Nacional ve Rentistas arasındaki resmi maçta baş hakem Eduardo Varela bir oyuncuyu uyarmak için geleneksel plastik kart yerine telefon boyutunda özel bir elektronik cihaz kullandı.

Bu tarihi deneme, futbol hakemlerinin disiplin kararlarını gerçek zamanlı olarak dijital formatta kaydetmeye ve idari bürokrasiyi azaltmaya yönelik atılan ilk adım oldu.

«Futboldaki son analog sürece son veriyoruz»

Bu projeyi geliştiren REFe startup şirketinin CEO'su Mauro Sacco Uruguay'ın saygın El Espectador Deportes radyosuna verdiği röportajda bu icadın asıl amacını açıkladı:

  • Teknolojik devrim: «Modern futbolda hala analog ve manuel yöntemlerle yürütülen tek süreç olan uyarıları kağıt deftere not etme sistemine yüksek teknolojiyi getirmeyi hedefledik;

  • Yağmurlu bir günde doğan fikir: Bu girişim üç yıl önce ortağım Diego de la Peña ile yağmurlu bir günde bir futbol maçını izlerken ortaya çıktı. Kötü hava koşullarında hakemlerin kağıtlarının ıslandığını ve uyarıları not etmenin zorlaştığını görünce, bu verilerin dijital sisteme aktarılması gerektiğini anladık».

Cihaz nasıl çalışıyor ve ne gibi avantajları var?

Hakemin elindeki bu elektronik cihaz, maç sırasında bir dizi önemli görevi otomatik olarak yerine getiriyor:

  • Zaman damgası ve kesin kayıt: Cihaz, kural ihlalinin gerçekleştiği dakikayı, oyuncu numarasını ve disiplin cezası türünü saniyesine kadar kesin olarak kaydediyor;

  • COMET sistemine anlık aktarım: Hakemin aldığı tüm kararlar ve resmi tutanaklar, Uruguay Futbol Federasyonu'nun merkezi COMET dijital platformuna doğrudan gönderiliyor;

  • Hataların önlenmesi: Maç sonu rapor doldurma ve verileri yeniden girme süreci ortadan kalkıyor, bu da insan faktöründen kaynaklanan karışıklıkları gideriyor.

Denemeler başarılı olursa, yakın gelecekte FIFA ve diğer kıta konfederasyonları da geleneksel sarı ve kırmızı kartlardan vazgeçerek hakemleri bu tür kompakt elektronik cihazlarla donatabilir.

REFeCOMETFIFANacionalTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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