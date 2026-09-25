Özbekistan FIFA'nın güncellenen sıralamasında yükseldi — İran galibiyeti, 59. sıra

Fergana'da oynanan uluslararası hazırlık maçında İran'a karşı alınan 3-1'lik net galibiyet, Özbekistan milli takımının uluslararası arenadaki konumuna büyük bir ivme kazandırdı. FIFA'nın güncellenen resmi canlı sıralamasında Fabio Cannavaro öğrencileri bir basamak yükselerek 59. sıraya yerleşti. Kıta devi İran'ı mağlup etmeleri sayesinde temsilcilerimiz hanelerine değerli +6,83 sıralama puanı yazdırdı ve toplam puanlarını 1416,56 puana çıkardı.

Bu stratejik puan birikimi, Özbekistan'ın Asya'nın son iki şampiyonu Katar milli takımını (1411,06 puan) geride bırakmasını ve onları 60. sıraya itmesini sağladı. 2026 Kuzey Amerika (ABD, Meksika, Kanada) Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk katılımın ardından turnuva sonuçlarına göre geçici olarak 60. sıraya gerileyen milli takımımız, Cannavaro yönetiminde küresel sıralamadaki yerini yeniden kazanmak için cesur adımlar atmaya başladı. Şimdi milli takımımız 1 Ekim'de Taşkent'te Suriye ile, 6 Ekim'de ise deplasmanda Güney Kore ile önemli hazırlık maçlarına çıkacak.

Peki, 59. sıraya yükselmek takıma Asya Kupası öncesinde nasıl bir torba avantajı sağlayacak, Katar neden mağlup edildi ve Güney Kore ile yapılacak deplasman maçı milli sıralamamızı ilk 50'ye taşıyabilir mi?

«+6,83 puan, Katar'ın düşüşü ve Suriye/Kore sınavı»: FIFA sıralaması güncellemesinin 5 ana noktası

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) canlı tablosundan en önemli gerçekler ve rakamlar:

59. sıraya yükseliş: Özbekistan milli takımı 1416,56 puan toplayarak resmen 59. sıraya yükseldi;

+6,83 sıralama puanı: İran'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet milli takımımıza önemli bir puan katkısı sağladı;

Asya şampiyonu Katar geride kaldı: 1411,06 puana sahip Katar takımı 60. sıraya gerileyerek temsilcilerimizin arkasında kaldı;

Dünya Kupası sonrası toparlanma: Dünya Kupası sonundaki 60. sıradan sonra Fabio Cannavaro'nun takımı yeniden elit seviyeye doğru yükselmeye başladı;

Önümüzdeki stratejik takvim: 1 Ekim'de Taşkent'te Suriye ve 6 Ekim'de deplasmanda Güney Kore ile yapılacak maçlar, Asya Kupası öncesi puan toplama sürecinin ana aşaması olacak.

FIFA canlı sıralama analizi: Özbekistan ve bölge rakiplerinin performans karşılaştırması

Dünya ve Asya sıralamasındaki değişimlerin karşılaştırmalı analizi:

Kriterler ve göstergeler Özbekistan milli takımı Katar milli takımı İran milli takımı FIFA canlı sıralamasındaki yeri 59. sıra (Bir basamak yükseldi) 60. sıra (Bir basamak geriledi) Sıralamanın ilk 25'inde Toplam toplanan puanlar 1416,56 puan 1411,06 puan Puan kaybetti (-6,83 puan) Son maçtaki değişim +6,83 puan (İran'a karşı 3-1) İstikrarlı/düşüş eğilimi Özbekistan'a yenilginin sonucu Teknik direktör yönetimi Fabio Cannavaro (Yeni dönem) Yerel/İspanyol teknik ekip Amir Ghalenoei (Kriz) Dünya Kupası 2026 etkisi İlk katılım sonrası toparlanma Dünya Kupası sonrası düşüş Üst düzey takımlara karşı puan kaybı Sıradaki rakipler ve sınav Suriye (1 Ekim), G. Kore (6 Ekim) Hazırlık maçları Uluslararası kamplar

Spor ve sıralama uzmanlığı: 59. sıraya yükselmek neden büyük önem taşıyor?

Uluslararası futbol analistleri ve FIFA uzmanlarının sonuçları:

«Katar'ı geçmenin» psikolojik ağırlığı: Katar, 2019 ve 2023 yıllarında üst üste iki kez Asya şampiyonu olmuş, sıralamada uzun yıllardır üst sıraları bırakmayan bir takımdı; Özbekistan'ın doğrudan puan bazında Katar'ı geçmesi, milli takımımızın kıtadaki güç dengesini değiştirdiğini gösteriyor;

İran galibiyetinin finansal/sıralama değeri: FIFA sisteminde üst sıralardaki bir rakibi (ilk 20-25'teki takım) yenmek en yüksek puan katsayısını verir; tek bir maçta kazanılan +6,83 puan, hazırlık maçı statüsü için çok büyük bir sermayedir;

İlk 50'ye dönüş kapısı: ABD, Meksika ve Kanada'daki 2026 Dünya Kupası'ndan sonra 60. sıraya düşerek elit gruptan uzaklaşan takımımız için 59. sıra, toparlanma için bir tramplendir; Taşkent'te Suriye'yi yenmek ve deplasmanda Güney Kore'denpuan almak bizi tekrar ilk 50'ye taşıyacaktır;

Asya Kupası için torba dağılımı: Sıralama ne kadar yüksek olursa, gelecekteki kıta kupası ve eleme turlarında 1. torbaya girme ve grupta daha kolay rakiplerle karşılaşma ihtimali o kadar artar; Cannavaro'nun her maça final gibi bakması tam olarak bu stratejik hesaplamaya dayanıyor.

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, FIFA sıralamasındaki hak ettiği yüksek yerleri geri kazanma yolunda cesur ve durdurulamaz adımlar attı.

Sizce Fabio Cannavaro'nun öğrencileri 1 Ekim'deki Suriye ve 6 Ekim'deki Güney Kore maçlarından sonra FIFA sıralamasında ilk 50'ye girebilir mi? İran galibiyeti ve Katar'ın geride bırakılması hakkında kişisel değerlendirmeniz nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın dünya sıralamasındaki başarısına adanmış bu önemli analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!