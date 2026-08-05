Infantino Baskı Altında: Blatter, FIFA Başkanlığı İçin Kadın Adayı Gösterdi

FIFA yönetimi çevresindeki kriz yeni bir aşamaya taşındı. Örgütün eski başkanı Joseph Blatter, Gianni Infantino’nun yerine Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness’in uygun bir aday olabileceğini söyledi.

Klaveness şu ana kadar FIFA başkanlığı için adaylığını açıklamadı. Ancak Blatter’in açıklaması, uluslararası futbolda Infantino’ya alternatif arayışının açıkça yürütülmeye başlandığını gösterdi.

Blatter tercihini nasıl açıkladı?

Joseph Blatter, X sosyal medya platformunda Klaveness’i ilkelerine bağlı ve bağımsız bir duruşa sahip bir lider olarak tanımladı.

Blatter, “Lise Klaveness en yüksek saygıyı hak ediyor. Her zaman net bir duruş sergiledi ve hiçbir zaman akıntıya kapılmadı. FIFA’yı bir kadının yöneteceği zaman geldi” diye yazdı.

Eski başkanın bu sözleri resmi bir aday gösterme anlamına gelmiyor. FIFA başkanlığına aday olan kişinin belirlenen süre içinde başvuru yapması ve üye federasyonlardan yeterli desteği toplaması gerekiyor. Klaveness ise şu ana kadar seçimde yarışma niyetinin olup olmadığını açıklamadı.

Lise Klaveness kimdir?

45 yaşındaki Klaveness, Norveç Futbol Federasyonu Başkanıdır. Eski futbolcu, Norveç Millî Takımı formasıyla 73 maça çıktı; daha sonra hukukçu, hâkim yardımcısı ve futbol yöneticisi olarak çalıştı. 2022’de Norveç futbolunu yöneten ilk kadın oldu.

Klaveness, uluslararası futbolda insan hakları, şeffaflık ve yöneticilerin hesap verebilirliği konularındaki sert tutumuyla tanınıyor. 2022 FIFA Kongresi’nde Katar’daki çalışma koşullarını, cinsel azınlıkların haklarını ve Dünya Kupası ev sahibinin belirlenme sürecini açıkça eleştirmişti.

Ayrıca Infantino’nun önceki seçiminde Norveç’in ona oy vermeyeceğini açıkça söyleyen az sayıdaki ulusal federasyon başkanından biriydi.

Infantino neden yoğun baskı altında?

FIFA başkanını çevreleyen yeni kriz, Dünya Kupası’nın gelecekteki ticari gelirlerinin özel yatırımcıların katılacağı ayrı bir yapıya aktarılması planının ardından başladı.

Plan kapsamında yeni şirketin yüzde 20’lik hissesinin satılması ve 4,2 milyar dolar toplanması hedefleniyordu. Ancak UEFA ve diğer futbol kuruluşları, bu fikrin FIFA’nın kontrolü ile Dünya Kupası gelirlerini riske atacağını belirterek projenin durdurulmasını sağladı. UEFA, FIFA’ya dava açma ihtimalini de değerlendiriyor.

Infantino, bu gelişmelerin ardından Fas’ta FIFA yönetimi ve futbol yöneticileriyle acil görüşmeler yapıyor. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da zayıflayan desteğin yerine Afrika ve diğer bölgelerin oylarını koymaya çalışıyor. Bazı önde gelen Afrikalı yetkililer ona açıkça destek verdi, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu henüz ortak bir resmi tutum açıklamadı.

Boykot haberleri ne kadar ciddi?

UEFA üyesi federasyonlar, krizin tırmandığı dönemde FIFA etkinliklerini boykot etme ihtimalini görüştü. Avrupa futbol kuruluşunun aynı zamanda 2027 seçimleri için Infantino’ya alternatif bir aday bulmak üzere çalıştığı bildiriliyor.

CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu bünyesinde de Infantino’nun projesine yönelik muhalefet bulunuyor. Ancak bu kuruluşlar adına tüm üyeleri kapsayan resmi bir güvensizlik oyu açıklanmış değil. Asya’daki bazı etkili ülkeler hâlâ görevdeki FIFA başkanını destekliyor.

Bu nedenle şu aşamada FIFA organizasyonlarının kaçınılmaz bir boykotundan değil, yönetim değişmediği takdirde uygulanabilecek siyasi baskı araçlarından söz ediliyor.

Kritik tarih: 18 Kasım

FIFA başkanlığı için bir sonraki seçimin 18 Mart 2027’de Fas’ın Rabat kentinde yapılması planlanıyor. Alternatif adayların belgelerini 18 Kasım 2026’ya kadar teslim etmesi gerekiyor.

Infantino, üçüncü ve son tam dönemi için seçilmeyi planlıyor. Ancak konumu eskisi kadar sağlam değil: bazı federasyonlar desteğini geri çekiyor, FIFA içindeki bazı üst düzey yetkililer ise özelleştirme planını eleştirdi.

Klaveness’in adaylığını destekleme fikri şimdilik Blatter’in kişisel girişimi olarak kalıyor. Ancak kasım ayına kadar kendisi veya başka güçlü bir futbol yöneticisi resmen aday olursa, FIFA’da uzun yıllardır görülmeyen gerçek bir seçim rekabeti başlayabilir. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram veya diğer sosyal medyada paylaşın!