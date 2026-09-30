Gianni Infantino, Şevket Mirziyoyev ile görüştü: futbolda büyük planlar

·5·Spor
Gianni Infantino, Şevket Mirziyoyev ile görüştü: futbolda büyük planlar

Özbekistan futbolunda uluslararası iş birliğinin yeni bir aşaması ele alındı. 30 Eylül günü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Görüşmede Özbekistan ve Azerbaycan'da 2027 U-20 Dünya Kupası'nın yüksek seviyede düzenlenmesive ayrıca ülkede FIFA'nın bölgesel ofisinin açılması konularına özel önem verildi.

Bu görüşme, Özbekistan futbolu için bir başka önemli uluslararası olay olarak kaydedildi.

Ana konu: U-20 Dünya Kupası

Görüşmenin merkezinde gençler arası futbol dünya şampiyonası yer aldı.

FIFA Konseyi, Ekim 2025'te 2027 U-20 Dünya Kupası'nın Özbekistan ve Azerbaycan'da ortaklaşa düzenlenmesine karar vermişti. Özbekistan tarafı, turnuvaya hazırlık çalışmaları için özel bir organizasyonel önlemler programı da onayladı.

FIFA da Özbekistan'da düzenlenen FIFA Series 2026 turnuvasını, 2027 U-20 Dünya Kupası öncesinde önemli bir organizasyonel hazırlık aşaması olarak değerlendirdi.

FIFA ile iş birliği daha da genişleyecek

Sohbet sırasında futbolu, özellikle gençler arasında popülerleştirmeye yönelik ortak programların geliştirilmesi konuları da tartışıldı.

Ayrıca futbolu organize etme ve yönetme sisteminin iyileştirilmesi, yetenekli gençlerin belirlenmesi ve potansiyellerinin geliştirilmesi konularına odaklanıldı.

Antrenörler, hakemler, yöneticiler, spor doktorları ve teknik uzmanların uluslararası standartlara göre yetiştirilmesi konusunda iş birliğini genişletme planları da gözden geçirildi.

Taşkent'te FIFA ofisi açılacak mı?

Görüşmedeki bir diğer önemli konu ise Taşkent şehrinde FIFA'nın Orta Asya ülkeleri için bölgesel ofisinin açılma sürecinin hızlandırılması oldu.

Bu fikir daha önce de Özbekistan ve FIFA arasındaki müzakerelerde gündeme gelmişti. Eylül 2025'teki görüşmede de Taşkent'te Orta Asya için FIFA bölgesel ofisinin açılması konusu ele alınmıştı.

Şimdi bu yöndeki çalışmaların hızlandırılmasına özel önem veriliyor.

Özbekistan'da FIFA turnuvaları artabilir

Görüşmede Özbekistan'da FIFA'nın büyük turnuvalarının ve etkinliklerinin düzenlenmesi konusu da ele alındı.

Son yıllarda ülke, uluslararası futbol müsabakalarına ev sahipliği yapma konusundaki deneyimini genişletiyor. 2024 yılında Özbekistan ilk kez FIFA Futsal Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. 2026 FIFA Series ise ülkenin büyük futbol etkinliklerini organize etme potansiyelini bir kez daha gösteren bir turnuva olarak değerlendirildi.

Şu anda dikkatin büyük bir kısmı 2027 U-20 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda.

Özbekistan ve FIFA arasındaki diyaloğun yeni aşaması, sadece büyük müsabakalara ev sahipliği yapmayı değil, aynı zamanda genç futbolcuların, uzmanların ve futbol altyapısının geliştirilmesi konularını da kapsamaktadır.

FIFAU-20 Dünya Kupası 2027Şevket MirziyoyevTaşkent FIFA OfisiFutbol Gelişimi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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