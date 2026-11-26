Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bir siber saldırının kurbanı olduğunu resmen doğruladı. Bu gelişmeyi ünlü spor gazetecisi Rob Harris sosyal medya hesabından duyurdu. Olayın, FIFA başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekiyor.

Siber saldırının detayları ve FIFA'nın tepkisi

Yetkisiz veri erişimi: Saldırı sonucunda kimliği belirsiz kişiler, organizasyonun kişisel ve hizmet verilerinin sınırlı bir kısmına (yaklaşık 12 GB boyutunda dosya — toplam veritabanının %0,1'inden azı) yetkisiz erişim sağladı.

Soruşturma süreci: FIFA, bu olayı kişisel verilerin gizliliğinin ciddi bir ihlali olarak kınadı ve faillerin tespiti için kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor.

FIFA başkanlık seçimi öncesi durum

Hatırlatmak gerekirse, FIFA daha önce başkanlık seçimi için yarışacak üç resmi adayı açıklamıştı:

Aday Temsil Ettiği Ülke / Görevi Seçim detayları Gianni Infantino İsviçre — FIFA'nın mevcut başkanı (dördüncü dönem adayı) Seçim 18 Mart 2027 tarihinde yapılacak Philippe Diallo Fransa — Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Yer: Rabat, Fas Kozo Tashima Japonya — Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve FIFA Konseyi Üyesi Etkinlik: 77. FIFA Kongresi

Sizce seçimlerin yaklaştığı bu dönemde FIFA sistemlerine düzenlenen bu siber saldırı, organizasyon içindeki siyasi süreçlerle mi ilgili yoksa sadece hackerların finansal bir şantaj girişimi mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolu hayranlarını bu önemli haberden hemen haberdar edin!