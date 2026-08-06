FIFA plandan geri adım attı: Infantino yaşanan durum için özür diledi

Uluslararası futbolda büyük bir tartışmaya yol açan FIFA Forward Enterprise projesi resmen gündemden çıkarıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Mattias Grafström, kuruluşun Konseyi ile 211 ulusal federasyona mektup göndererek süreçte yapılan hatalar için özür diledi.

Söz konusu olan Dünya Kupası'nın kendisini veya turnuvayla ilgili tüm hakları satmak değildi. FIFA, turnuvaları ve ticari faaliyetleri yönetecek yeni bir şirket kurarak bu şirketin yüzde 20'ye kadar hissesini özel yatırımcılara satmak ve 4,2 milyar dolar toplamak istiyordu. Ancak eleştirilerin artmasının ardından proje bir haftadan kısa sürede rafa kaldırıldı.

Süreç farklı şekilde yürütülmeliydi

FIFA yönetimi mektupta, projeyle ilgili sürecin doğru yönetilmediğini kabul etti. Infantino ve Grafström'e göre teklif, ulusal federasyonlar ve FIFA Konseyi tarafından onaylanmalıydı; ancak artık gündemde yer almıyor.

Kuruluş, yapılan hataların tekrarlanmaması için iç süreçlerin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Bununla birlikte FIFA, tüm adımların mevcut iç kurallara uygun atıldığını vurguladı ve dürüstlüğüne ve yönetişim sistemine yönelik suçlamalara karşı itibarını savunacağını bildirdi.

Bu açıklamada iki farklı tutum aynı anda ortaya kondu: FIFA süreçte hatalar yapıldığını kabul ediyor, ancak projenin kendisinin kuralları ihlal ettiğini reddediyor.

Yüzde 20'lik hisse karşılığında 4,2 milyar dolar

İlk plana göre FIFA Forward Enterprise, yani FFE adlı yeni iştirak şirketi, FIFA'nın müsabakalar ve ticari operasyonlarla ilgili varlıklarını bir araya getirecekti.

Şirketin değeri 20 milyar dolar olarak belirlenerek, kontrol hakkı vermeyen azınlık hissesinin yatırımcılara satılması planlanıyordu. FIFA bu yolla 4,2 milyar dolar toplayarak üye federasyonlara futbol altyapısı, milli takımlar, kadın futbolu ve taban futbolunun geliştirilmesi için ek kaynak sağlamayı amaçlıyordu.

Projeye göre her ulusal federasyona hızlandırılmış kalkınma programı kapsamında 20 milyon dolara kadar kaynak aktarılacaktı. Ancak kuruluşlar, projenin mali faydalarından çok nasıl hazırlandığına ve karar alma sürecinde kimlerin dışarıda bırakıldığına itiraz etti.

UEFA'nın karşı çıkışı planı durdurdu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, projeyi şeffaflık ve kurumsal yönetişim ilkelerine aykırı olarak değerlendirdi. UEFA'nın 55 üye federasyonu, teklif geri çekilmezse FIFA etkinliklerini ve müsabakalarını boykot etme ihtimalini de görüştü.

Planın iptal edilmesinin ardından Avrupa tarafının itirazları sona ermedi. UEFA hukukçuları, FIFA'ya projeyle ilgili belgelerin, elektronik yazışmaların ve diğer materyallerin korunması talebiyle başvurdu. Ayrıca mahkemeye, tahkime veya düzenleyici kurumlara şikâyette bulunma seçeneğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu ile CONCACAF da teklife karşı çıktı. FIFA içinde ise bazı üst düzey yöneticiler projenin hazırlanmasından haberdar olmadıklarını söyledi. Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro ise istifa etti.

FIFA yönetimi Infantino'ya destek verdi

Tartışmanın ardından FIFA yönetimi Fas'ta olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Infantino, Mattias Grafström ve kuruluşun yönetim kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Toplantının ardından FIFA yönetiminin başkana tam destek verdiği açıklandı. Infantino da Genel Sekreter Grafström'e olan güvenini teyit etti. Bu açıklama, kuruluş içindeki birliğin korunduğunu göstermeye yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte dış baskı sürüyor. Bazı Avrupa federasyonları, Infantino'nun bir sonraki seçimdeki adaylığını desteklemek üzere daha önce gönderdikleri mektupları geri çekmeye başladı. Eski futbolcu Luis Figo da FIFA başkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bilgi sızıntısı da soruşturulacak

FIFA'nın projeyle ilgili iç bilgilerin medyaya nasıl sızdığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Ancak tartışmanın temel sorusu bilgileri kimin sızdırdığı değil. Futbol kuruluşları, FIFA'nın en değerli ticari varlıklarıyla ilgili bir kararın neden geniş kapsamlı bir istişare yapılmadan ve üst düzey yöneticilerin bir kısmı bilgilendirilmeden hazırlandığına yanıt bekliyor.

FIFA, 211 ulusal federasyonla birlikte futbolun gelişimi için yeni finansal fırsatlar aramayı sürdüreceğini açıkladı. Ancak bundan sonraki her proje yalnızca büyük rakamlarla değil, kim tarafından, hangi süreçle ve kimin çıkarı için hazırlandığıyla değerlendirilecek.

Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda tanıdıklarınızla paylaşın!