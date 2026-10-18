Ağustos'tan beri galibiyet yok: Man Utd, Premier Lig 7. hafta maçında Leeds ile puanları paylaştı

·56·Spor
Ağustos'tan beri galibiyet yok: Man Utd, Premier Lig 7. hafta maçında Leeds ile puanları paylaştı

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda sahaya çıkan Manchester United kulübü, ezeli rakiplerinden biri olan Leeds United konuk oldu. Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuç, Manchester ekibinin ligdeki galibiyet hasretini uzatırken, takım üzerindeki kriz ortamını da dağıtamadı.

Mbeumo'nun erken golü ve Calvert-Lewin'in cevabı

Karşılaşma konuk ekibin baskılı oyunu ve hızlı ataklarıyla başladı:

  • İlk yarıdaki üstünlük: Manchester Unitedilk 45 dakikada inisiyatifi elinde tuttu ve 35. dakikada Bryan Mbeumo'nun şık vuruşuyla öne geçti — 0:1;

  • 51. dakikada denge: İkinci yarının başında ev sahibi ekip baskıyı artırdı. 51. dakikada tecrübeli forvet Dominic Calvert-Lewin rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi — 1:1;

  • Sonuçsuz çabalar: Maçın geri kalanında her iki takım da galibiyet golünü bulmak için pozisyonlar yakaladı ancak savunma oyuncuları ve kaleciler hata yapmayarak skoru korudu.

Maç raporu

Premier Lig. 7. Hafta

Leeds United — Manchester United 1:1

Goller: Calvert-Lewin (51) — Mbeumo (35).

  • Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Tanaka (Longstaff, 81), Gudmundsson, Bogle, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74), Stach, Calvert-Lewin.

  • Manchester United: Lammens, Martinez (Mazraoui, 46), Yoro, Maguire, Dalot, Baleba (Mount, 74), Tielemans (Cunha, 84), Santos, Diallo, Fernandes, Mbeumo.

Man Utd 5 maçtır kazanamıyor

Manchester ekibi ligde galibiyetin tadını unuttu:

  • Uzun süren seri: Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'deki galibiyet hasreti üst üste 5 maça ulaştı;

  • Son galibiyetin hatırası: Takım ligde son galibiyetini 30 Ağustos'ta Ipswich Town'ı 5-2 mağlup ederek almıştı;

  • Puan durumundaki baskı: Sürekli puan kayıpları Manchester United'ı Avrupa kupaları potasından uzaklaştırıyor ve teknik heyet ile yönetim üzerinde acil çözüm bulma baskısı oluşturuyor.

Manchester UnitedLeeds UnitedPremier LigDominic Calvert-LewinBryan Mbeumo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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