İngiltere Premier Ligi'nin finansal kurallarını (FFP) dokuz yıl boyunca ihlal etmekle suçlanan ve bağımsız bir komisyon tarafından tüm maddelerden suçlu bulunan «Manchester City» etrafındaki skandal yeni bir boyuta ulaştı. Takımla 10 yıllık parlak bir dönem geçirdikten sonra yazın kulüpten ayrılan eski teknik direktör Pep Guardiola, zor durumda olan eski kulübüne ve yönetimine açıkça destek verdi.

Şu anda «City Football Group» bünyesinde uluslararası elçi olarak görev yapan 55 yaşındaki İspanyol uzman, dünya çapındaki milyonlarca taraftara seslenerek mevcut teknik direktör Enzo Maresca, CEO Ferran Soriano ve kulüp başkanının arkasında kararlılıkla duracağını vurguladı: «Dünyadaki her bir “Manchester City” taraftarı bilsin: buradayım, her zamankinden daha fazla... Bunu birlikte aşacağız». Kulüp ise suçsuzluğunu savunarak cuma gününe kadar temyiz başvurusunda bulunmaya hazırlanırken, kulübün eski yöneticileri mevcut yönetim kurulunu derhal istifaya çağırıyor.

«9 yıllık suçlamalar, Pep'in sadakati ve istifa talebi»: Skandalın 5 ana noktası

«Manchester City»nin suçlu bulunması ve Guardiola'nın açıklamasıyla ilgili en önemli gerçekler:

Tüm suçlamalardan suçlu bulundu: Bağımsız komisyon, «Manchester City»nin 9 yıl boyunca Premier Lig finansal fair-play kurallarını ihlal ettiğine hükmetti;

Pep Guardiola'dan açık destek ve sadakat: Eski teknik direktör sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulüp, yönetim, yeni teknik direktör Enzo Maresca ve taraftarlarla bir bütün olduğunu belirtti;

Cuma gününe kadar temyiz süresi: «City» yönetimi kendilerinin tamamen haklı olduğunu düşünerek karara karşı resmi itirazda bulunmaya hazırlanıyor;

10 yılda 20 kupanın mimarı: Guardiola yönetiminde kazanılan büyük başarılar dönemi, bu soruşturmaların gölgesinde kalıyor;

Eski başkandan sert talep: 1998–2003 yılları arasında kulübü yöneten David Bernstein durumu «korkunç» olarak nitelendirdi ve mevcut yönetim kurulunu derhal görevi bırakmaya çağırdı.

«Manchester City» finansal davası ve tarafların pozisyonlarının sınıflandırılması

Finansal soruşturma sonuçları, Guardiola'nın tutumu ve eski yönetimin değerlendirmelerinin karşılaştırması:

Gösterge ve analiz kriterleri Kulüp ve Pep Guardiola tarafı Suçlama özeti ve muhalif pozisyon (David Bernstein) Komisyonun resmi kararı Kararı kabul etmeme, cuma gününe kadar resmi temyiz başvurusu 9 yıl boyunca finansal kuralları ihlal etmekten tam suçlu Pep Guardiola'nın statüsü Eski teknik direktör (10 yılda 20 kupa), «City Football Group» elçisi İlk iki sezonu doğrudan soruşturma dönemine denk gelen uzman Pep'in ana açıklaması «Her zamankinden daha fazla buradayım. Bunu birlikte aşacağız» Yönetim bilgilerine mutlak güvendiğini defalarca vurguladı Mevcut takım ve teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki teknik ekip tam destekleniyor Yönetim üzerindeki baskı artıyor ve cezanın ağır olması bekleniyor Yönetim kurulunun kaderi Ferran Soriano ve kurul kendilerini aklamaya çalışıyor «Bu kesinlikle korkunç, yönetim kurulu derhal istifa etmeli»

Spor ve finans hukuku ekspertizi: «City»yi nasıl bir ceza bekliyor?

İngiliz spor hukukçuları, futbol ekonomistleri ve İngiliz basını yorumcularının sonuçları:

«Premier Lig tarihindeki en ağır emsal»: Dokuz yıllık finansal ihlallerden suçlu bulunmak, «Everton» ve «Nottingham Forest» vakalarından kat kat daha ağırdır; temyiz kabul edilmezse «Manchester City»yi benzeri görülmemiş puan silme cezaları, para cezaları ve hatta küme düşürülme gibi en sert yaptırımlar bekleyebilir;

Guardiola'nın duygusal kalkanı: Guardiola «City» ile yollarını ayırmış olsa da, kulübüne ve Ferran Soriano'ya olan sadakati yönetim için çok önemli bir PR kalkanıdır; Pep, açıklamasıyla taraftarları dağılmaktan korumayı ve mevcut teknik direktör Enzo Maresca'yı dış baskılardan korumayı amaçlamıştır;

Kurumsal yönetim krizi: Eski başkan David Bernstein'ın belirttiği gibi, halka açık şirket sistemlerinde bu kadar ağır suçlamalardan sonra yönetim kurulu geçici olarak uzaklaştırılır veya istifa eder; temyiz süreci ve olası cezalar, kulübün sponsorluk anlaşmalarına, transfer politikasına ve uluslararası imajına onarılamaz derecede ciddi zararlar verebilir.

Sizce Premier Lig bağımsız komisyonunun «Manchester City»yi suçlu bulması adil bir karar mı, yoksa kulübün uzun yıllara dayanan hegemonyasını kırmaya yönelik siyasi bir hamle mi? Eğer suçlamalar geçerli kalırsa, «City»ye nasıl bir ceza verilmeli — puan silme mi yoksa küme düşürme mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolunu sarsan bu büyük skandalın analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!