Liverpool ve Manchester City arasındaki dev maç öncesi son 5 karşılaşmanın analizi

·72·Spor
Liverpool ve Manchester City arasındaki dev maç öncesi son 5 karşılaşmanın analizi

Bugün, 11 Ekim, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında milyonlarca futbolseverin merakla beklediği sezonun en ateşli karşılaşmalarından biri oynanacak. Liverpool şehrindeki efsanevi Anfield stadyumunda, liderlik mücadelesi veren iki dev, Liverpool ve Manchester City takımları karşı karşıya gelecek.

Bu şiddetli ve kritik mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma detayları ve saati:

  • Organizasyon ve hafta: İngiltere Premier Ligi, 6. hafta merkez mücadelesi;

  • Stadyum: Liverpool şehri, Anfield stadyumu;

  • Başlama saati: Taşkent saati ile bugün saat 20:30'da;

  • Hakem: Chris Kavanagh.

Son 5 karşılaşma: Rekabet ve gol şovu

İki kulüp arasındaki son beş maça bakıldığında, hiçbirinde beraberlik çıkmadığı görülüyor. Üstünlük ise 'City' tarafında:

  • 4 Nisan 2026 (İngiltere Federasyon Kupası, çeyrek final): Manchester City— Liverpool 4:0;

  • 8 Şubat 2026 (Premier Lig, 25. hafta): Liverpool — Manchester City 1:2;

  • 9 Kasım 2025 (Premier Lig, 11. hafta): Manchester City — Liverpool 3:0;

  • 23 Şubat 2025 (Premier Lig, 26. hafta): Manchester City — Liverpool 0:2;

  • 1 Aralık 2024 (Premier Lig, 13. hafta): Liverpool — Manchester City 2:0.

Rakamlar ne diyor?

  • Galibiyet oranı: Son beş karşılaşmanın 3'ünü Manchester City, 2'sini ise Liverpool kazandı;

  • Üst üste 3 galibiyet: Manchester ekibi, Merseyside temsilcisine karşı oynadığı son üç resmi maçın tamamını kazanarak rakip filelere toplam 9 gol gönderdi ve kalesinde sadece 1 gol gördü;

  • Anfield faktörü: Liverpool, kendi evinde taraftarının yoğun baskısıyla City'nin bu galibiyet serisine son vermeyi ve puan tablosunda öne geçmeyi hedefliyor.

İki üst düzey teknik direktörün taktik savaşı ve tavizsiz hücum futbolunun bu akşam Premier Lig'de gerçek bir şölen sunacağı şüphesiz.

LiverpoolManchester CityPremier LeagueChris Kavanaghİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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