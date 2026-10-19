Brighton oyuncusu Diego Gomez, Crystal Palace kalesine 51 metreden gol attı

·5·Spor
Brighton oyuncusu Diego Gomez, Crystal Palace kalesine 51 metreden gol attı

İngiltere Premier Lig'de (EPL) tarihi ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek sansasyonel bir olay yaşandı. Brighton orta saha oyuncusu Diego Gomez "Crystal Palace" takımına karşı oynanan mücadelede, inanılmaz bir mesafeden attığı isabetli şutla taraftarları büyüledi.

Uzmanların hesaplamalarına göre Gomez, topu rakip kaleye yaklaşık 51 metre mesafeden gönderdi ve bu sonuç, modern Premier Lig tarihindeki en uzak mesafeli goller arasında yerini sağlamlaştırdı.

Wayne Rooney rekorundan sonraki en iyi sonuç: 2017'den beri ilk kez

Bu sıra dışı süper gol, İngiliz futbol tarihine yeni bir rekor olarak geçti:

  • Rooney'den sonraki en uzak gol: EPL'de buna benzer resmi bir uzun mesafeli gol en son Kasım 2017'de yaşanmıştı; o dönem efsanevi Wayne Rooney, Everton formasıyla West Ham kalesine 58 metreden topu göndererek dünya çapında ses getirmişti;

  • Maçın başındaki şut: Diego Gomez bu hareketi karşılaşmanın henüz 7. dakikasında gerçekleştirdi, rakip kalecinin öne çıktığını fark etti ve maçtaki ikinci golü kaydetti;

  • Kusursuz vuruş: Topun izlediği yol ve isabet oranı, bu golü sezonun en güzel golü ödülünün ana adayı haline getirdi.

Brighton'dan bir başka büyük zafer ve 5 gol

Bu süper golle ilham alan "Martılar", geri kalan dakikalarda rakibe hiçbir kurtuluş şansı tanımadı:

  • "Crystal Palace" kalesine 5 gol: Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Brighton, 5 gol atarak sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı;

  • Sezondaki ikinci büyük zafer: Takım, bu sezon EPL'de ikinci kez rakibini farklı skorla mağlup etti; daha önce de "Martılar", Frank Lampard yönetimindeki Coventry kulübünü aynı skorla geçmişti.

Önümüzde Liverpool'a karşı büyük sınav

Elde edilen bu moral verici ve parlak galibiyetin ardından Brighton'ı ligin en zorlu duraklarından biri bekliyor:

  • Merkezi karşılaşma: Bir sonraki turda takım, İngiliz devlerinden biri olan ünlü Liverpool ile kozlarını paylaşacak;

  • Yüksek heyecan: Diego Gomez ve takım arkadaşları, bugünkü formlarını Anfield sahiplerine karşı oynayacakları şiddetli mücadelede de sergilemeye çalışacaklar.

Diego GomezBrightonİngiltere Premier LigRekor GolFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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