Aston Villa deplasmanda Newcastle'ı mağlup etti

·62·Spor
Aston Villa deplasmanda Newcastle'ı mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftası kapsamında deplasmanda mücadele eden Aston Villa takımı, dirençli Newcastle karşısında 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet elde etti.

St. James' Park Stadyumu'nda gerçekleşen zorlu mücadelede Birmingham ekibi, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi, savunmada hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

36. dakikadaki çözüm ve üç puanın kaderi

Maçın kaderi ilk yarıda belli oldu:

  • Manzambi'den galibiyet golü: 36. dakikada konuk ekibin etkili atağı golle sonuçlandı; Manzambi rakip fileleri havalandırarak Birmingham temsilcisini öne geçirdi.

  • Magpies'ın baskısı ve sonuçsuz çabalar: Newcastle skoru eşitlemek için maç boyunca baskı kursa da, Suzuki'nin koruduğu kale gole kapalı kaldı.

  • Taktiksel savunma: Aston Villa teknik heyeti, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle savunma hattını güçlendirdi ve galibiyeti korumayı başardı.

Maç raporu

Premier Lig, 7. Hafta

Newcastle — Aston Villa 0:1

Gol: Manzambi (36).

  • Newcastle: Gornichek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico Gonzalez, Joelinton (Burn, 90), Willock (Osula, 56), Barnes, Wissa, Fernandez-Pardo (Toure, 56).

  • Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka (Torres, 77), Cash, Lindelöf, Mings, Kamara, Gomes (Barkley, 72), Alisson (McGinn, 46), Manzambi, Buendia (Goretzka, 72), Jackson.

Puan durumundaki vaziyet

Bu deplasman galibiyetinin ardından puan tablosunun orta sıralarında puanlar eşitlendi:

  • Aston Villa 12. sıraya yükseldi: Aldığı 3 puanla puanını 8'e çıkaran Birmingham ekibi 12. sıraya yerleşti.

  • Newcastle 11. sırada: Aynı şekilde 8 puanı bulunan Magpies, averaj farkıyla 11. sırada yer alıyor.

Aston VillaNewcastlePremier LigManzambiİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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