Erling Haaland, Anfield'daki dev maç öncesi ezeli rakibiyle dalga geçti

«Umarım stadyumdaki atmosfer gerçekten düşmanca olur. Manchester City Anfield'a Liverpool'a karşı oynamaya geldiğinde, durumun aslında böyle olması gerekir», dedi forvet; Ezeli rakibe acımasız kinaye:

Haaland'ın bu gülümseyen sözleri, maç öncesinde sadece Liverpool tribünlerini daha da ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Manchester'ın kırmızı tarafında da büyük tepkilere yol açtı. Premier Lig'de dev maç: Karşılaşma ne zaman ve saat kaçta?