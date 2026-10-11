Erling Haaland, Anfield'daki dev maç öncesi ezeli rakibiyle dalga geçti
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki dev karşılaşma — Liverpool ile Manchester Cityarasındaki mücadele öncesinde «City»nin golcüsü Erling Haaland rakiplerine yönelik sert ve kinayeli bir açıklama yaptı. Norveçli yıldız forvet, Merseyside ekibine karşı oynanacak maçtaki baskıyı tarif ederken, şehir rakibi Manchester United ın adını hatırlamıyormuş gibi yaparak açıkça trolledi.beIN SPORTS
kanalına verdiği röportajda Haaland, Anfield atmosferinden tam olarak ne beklediğini gülerek anlattı. Haaland'ın kinayeli açıklaması: «Kimdi o? Manchester United mıydı?»
Norveçli gol makinesi, rakip sahadaki baskının City oyuncularına ekstra adrenalin ve motivasyon kattığını vurguladı:
«Düşmanca» bir karşılama beklentisi:
«Umarım stadyumdaki atmosfer gerçekten düşmanca olur. Manchester City Anfield'a Liverpool'a karşı oynamaya geldiğinde, durumun aslında böyle olması gerekir», dedi forvet; Ezeli rakibe acımasız kinaye:
Sohbet sırasında derbi rakipleriyle açıkça alay etti: «Tıpkı bizim… ıı… ıı… kimdi o? Manchester United'a karşı oynadığımız maç gibi» ;Zihinsel üstünlük:
Haaland'ın bu gülümseyen sözleri, maç öncesinde sadece Liverpool tribünlerini daha da ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Manchester'ın kırmızı tarafında da büyük tepkilere yol açtı. Premier Lig'de dev maç: Karşılaşma ne zaman ve saat kaçta?
İki aday arasındaki mücadele, puan durumundaki liderlik yarışı için büyük önem taşıyor:
Organizasyon ve hafta:
İngiltere Premier Lig, 6. hafta dev maçı; Stadyum:
Liverpool şehrindeki ünlü Anfield stadyumu; Başlama saati:
Karşılaşma bugün, 11 Ekim günü TSİ 20:30'da başlayacak. İki dev arasındaki son yıllardaki şiddetli rekabet, Haaland'ın savaşçı ruhu ve Anfield'ın ateşli baskısı, bu akşamın en izlenesi futbol şölenini garantiliyor.
Ikki grand o‘rtasidagi so‘nggi yillardagi shiddatli raqobat, Holandning jangovar ruhiyati va «Enfild»ning qaynoq bosimi bugungi kechaning eng tomoshabop futbol spektaklini kafolatlamoqda.
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