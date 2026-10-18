Leeds - Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Leeds - Manchester United karşılaşması 18 Ekim, saat 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Leeds ilk 11'i: 1. Trafford J., 4. Ampadu E., 2. Bogle J., 9. Calvert-Lewin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Justin J., 5. Muharemovic T., 19. Okafor N., 18. Stach A., 22. Tanaka A.
Leeds teknik direktörü: Farke D.
Manchester United ilk 11'i: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba C., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandes B. (kaptan), 5. Maguire H., 6. Martinez L., 19. Mbeumo B., 18. Tielemans Y., 15. Yoro L.
Manchester United teknik direktörü: Carrick M.
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