Leeds - Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım

·9·Spor
Leeds - Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım

İngiltere Premier Lig kapsamındaki Leeds - Manchester United karşılaşması 18 Ekim, saat 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Leeds ilk 11'i: 1. Trafford J., 4. Ampadu E., 2. Bogle J., 9. Calvert-Lewin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Justin J., 5. Muharemovic T., 19. Okafor N., 18. Stach A., 22. Tanaka A.

Leeds teknik direktörü: Farke D.

Manchester United ilk 11'i: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba C., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandes B. (kaptan), 5. Maguire H., 6. Martinez L., 19. Mbeumo B., 18. Tielemans Y., 15. Yoro L.

Manchester United teknik direktörü: Carrick M.

LeedsManchester Unitedİngiltere Premier LigFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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