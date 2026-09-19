Brentford, Londra devi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftası beklenmedik ve gerçek bir sansasyonla başladı. Haftanın açılış maçında, milyonluk yıldızlardan kurulu Londra ekibi Chelsea, deplasmanda kendi taraftarı önünde sert bir direnç gösteren tehlikeli Brentford'a konuk oldu. Ancak sahada yaşananlar, "Maviler" için tam bir kabusa dönüştü: Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca rakibine hiçbir şans tanımayarak farklı bir 3-0 skorla sansasyonel bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilse de, ikinci yarıda Brentford'un hücum hattı alev aldı: 61. dakikada Anthony skoru açarken, 83. dakikada Brezilyalı forvet Igor Thiago farkı ikiye çıkardı, 90+5. dakikada ise Carvalho, Chelsea'nin sabrını taşıran son noktayı koydu. Bu zaferin ardından puanını 9'a çıkaran Brentford, Premier Lig puan durumunda beklenmedik bir şekilde 3. sıraya yükseldi; Chelsea ise bu sezonki 2. mağlubiyetini alarak 7 puanla 7. sıraya geriledi.

Peki, Emiliano Martinez, Palmer ve Neto gibi isimlere sahip Chelsea'nin ikinci yarıdaki çöküşünün sebebi neydi, Brentford dev kulübün savunmasını nasıl paramparça etti ve 10 Ekim'deki bir sonraki sınavlar öncesinde heyecan ne kadar arttı?

"İkinci yarıdaki fırtına ve 3 cevapsız gol": Maçın kroniği

Brentford Community Stadyumu'ndaki maçın önemli anları:

61. dakika — Anthony'nin kritik golü (1-0): Ev sahibinin kanattan geliştirdiği hızlı kontra atağı soğukkanlılıkla tamamlayan Anthony skoru açtı;

83. dakika — Igor Thiago ile gelen sağlam üstünlük (2-0): Brezilyalı forvet ceza sahası içinde yeteneklerini sergileyerek savunmacıları geride bıraktı ve ikinci golü kaydetti;

90+5. dakika — Carvalho'nun kararı (3-0): Oyuna sonradan giren Carvalho, maçın son saniyelerinde Chelsea savunmasının hatasını değerlendirerek skoru belirledi;

Kalecilerin savaşı: Ev sahibinin kalecisi Kelleher kalesini gole kapatarak birçok tehlikeyi önlerken, Emiliano Martinez takım arkadaşlarının savunmadaki ciddi hataları nedeniyle kalesinde üç gol gördü.

"3. sıradaki Arılar ve düşüşe geçen Maviler": Puan durumundaki keskin değişim

5. hafta sonrası Premier Lig tablosu:

Brentford ilk 3'te: Geride kalan beş maçın ardından 9 puan toplayan Thomas Frank'in öğrencileri ilk üçe girdi ve şampiyonluk yarışına ortak oldu;

Chelsea için 2. mağlubiyet: Harcanan milyonlara rağmen, sezondaki istikrarsızlık "Maviler"i 7 puanla 7. sırada tutuyor;

Hücum ve savunma dengesizliği: Palmer, Rogers ve Welbeck üçlüsü, rakibin kompakt ve sıkı savunmasını aşmakta yetersiz kaldı.

6. hafta öncesi hazırlık: 10 Ekim'de kulüpleri neler bekliyor?

Sıradaki hafta maç takvimi ve uzman analizleri:

Chelsea — Bournemouth (10 Ekim): Londra ekibi evinde Bournemouth'u ağırlayacak ve bu maçta taraftar önünde sadece rövanş ve net bir galibiyet bekleniyor;

Aston Villa — Brentford (10 Ekim): Yeni bir ivme yakalayan Brentford, Birmingham deplasmanında güçlü Aston Villa'ya karşı 3 puan mücadelesi verecek;

Teknik heyet üzerinde baskı: İki kez puan kaybeden Chelsea yönetimi ve teknik ekibi, yedek kulübesini ve taktiksel şemaları gözden geçirmek zorunda kalacak.

Brentford'un Chelsea karşısında aldığı bu 3-0'lık tarihi galibiyet, Premier Lig'de "dev" ve "küçük" kavramlarının giderek yok olduğunu ve her haftanın beklenmedik dramalar sunduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce devasa yatırımlara ve yıldız kadroya sahip Chelsea'nin Brentford karşısında bu kadar ağır bir skorla yenilmesinin sebebi teknik direktörün taktik hatası mı yoksa oyuncuların vurdumduymazlığı mı? Brentford'un mevcut formu onları sezon sonuna kadar Avrupa kupaları potasında tutabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'in bu sıcak sansasyonunu tüm futbolseverlerle paylaşın!