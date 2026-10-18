Shomurodov resitali: Eldor Türkiye Süper Ligi'nde yine gol attı (video)

Türkiye Süper Ligi'nin 8. haftası kapsamında İstanbul'un Başakşehir kulübü kendi sahasında Gaziantep takımını ağırlıyor. Taşkent saatiyle 21:00'de başlayan bu karşılaşma, Özbek futbolseverler için büyük bir coşkuyla başladı.

Başakşehir'in ilk 11'inde sahaya çıkan Özbekistan Milli Takımı kaptanı ve forveti Eldor Shomurodov maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kaleyi sarsarak stadı ayağa kaldırdı.

8. dakikada gelen hızlı gol ve ilk yarı kontrolü

Karşılaşma ev sahibinin yoğun ataklarıyla başladı:

Shomurodov'un kritik golü: Maçın henüz 8. dakikasında Başakşehir'in atağı sonuç verdi, Eldor Shomurodov rakip kaleciyi çaresiz bırakarak skoru açtı — 1:0;

İlk yarı sonucu: İlk 45 dakika tamamen ev sahibinin inisiyatifi ve üstünlüğü altında geçti. Takımlar soyunma odasına İstanbulluların minimal üstünlüğü (1:0) ile gitti;

Fayzullayev yedek kulübesinde: Takımın bir diğer yetenekli Özbek orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ise teknik heyetin kararıyla maça yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

Maç raporu

Türkiye Süper Ligi. 8. Hafta

Başakşehir — Gaziantep 1:0 (ilk yarıdan sonra)

18 Ekim, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.

Gol: Shomurodov (8).

Başakşehir: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, Umut.

İkinci yarıda vatandaşlarımızın daha üretken ve parlak bir oyun sergilemesi taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.