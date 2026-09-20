Shomurodov şov yaptı: Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 ile dağıttı

·5·Spor
Shomurodov şov yaptı: Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 ile dağıttı

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da Özbek futbolseverler için gerçek bir bayram akşamı yaşandı. Kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden İstanbul Başakşehir, rakibini 4 golle mağlup ederek sezonun en parlak ve farklı galibiyetini kutladı (4-0). Mücadelenin baş kahramanı olan Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov, maç boyunca attığı iki golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı ve Türkiye Süper Ligi gol krallığı yarışında zirveye adını yazdırdı.

77. dakikada tüm stadyumun alkışları eşliğinde oyundan alınan Shomurodov'un yerine tam o saniyelerde milli takımımızın bir diğer parlak yıldızı Abbosbek Fayzullayev oyuna dahil oldu ve galibiyetle biten maçı aktif hareketleriyle tamamladı. Bu farklı zaferin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükselterek puan tablosunda 12. sıraya yerleşti ve alt sıralardan uzaklaştı.

Peki, Eldor Shomurodov'un bu durdurulamaz üretkenliğinin arkasındaki taktiksel değişim neydi, Fayzullayev'in oyuna girişi takımın hücumlarına nasıl etki etti ve bu 4-0'lık galibiyet Başakşehir'i Avrupa kupaları mücadelesine geri döndürebilir mi?

Shomurodov'dan duble ve 4-0'lık rövanş: İstanbul'daki maçın kroniği

6. haftanın en gollü mücadelesindeki önemli anlar:

  • Olsen'den şimşek gibi başlangıç (9'): Ev sahibi ekibin orta sahası Olsen, maçın başında skoru açarak Başakşehir'in yoğun baskısını gole çevirdi (1-0);

  • Eldor'un ilk vuruşu (33'): Ceza sahası içinde mükemmel pozisyon alan Shomurodov skoru 2-0'a getirdi;

  • Zelke'den penaltı (53'): İkinci yarının başında Alman tecrübeli forvet Davie Selke, 11 metrelik penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın kaderini büyük ölçüde belirledi (3-0);

  • Duble ve 6. gol (65'): Shomurodov rakip savunmayı bir kez daha çaresiz bırakarak ikinci golünü attı ve Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya ulaştırdı (4-0);

  • 77. dakikadaki tarihi değişiklik: Maçın kahramanı Shomurodov oyundan alınırken, bir diğer temsilcimiz Abbosbek Fayzullayev yedek kulübesinden sahaya girdi.

Başakşehir - Gençlerbirliği maçının resmi raporu

Türkiye Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasının tam protokolü:

Müsabaka / Aşama

Tarih / Saat

Final skoru

Goller

Süper Lig, 6. Hafta

19 Eylül 2026

4 : 0

Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Selke 53' (pen.)

  • Başakşehir ilk 11'i: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich (FAYZULLAYEV, 77), Selke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77);

  • Puan durumundaki değişim: Başakşehir 7 puanla 12. sıraya yükselirken, Gençlerbirliği 7 puanla 13. sıraya geriledi;

  • Özbek lejyonerlerin toplam süresi: Eldor Shomurodov — 77 dakika (2 gol), Abbosbek Fayzullayev — 13+ dakika aktif oyun.

Taktiksel analiz: Uzmanlar Shomurodov'un formu hakkında

Türkiye ve Özbek futbol uzmanlarının maç hakkındaki görüşleri:

  • Shomurodov-Selke ikilisinin uyumu: İki uzun boylu santrforun aynı anda sahada olması, rakip stoperlerin kafasını karıştırarak Eldor'a boş alanlara sızma imkanı tanıdı;

  • Golcülük içgüdüsünün geri dönüşü: 6 maçta 6 gol — bu, Shomurodov'un Türkiye ligindeki en parlak başlangıcı ve özgüveninin zirveye ulaştığının kanıtı;

  • Fayzullayev'in rolü: Teknik ekip, genç orta sahayı yavaş yavaş oyun ritmine alıştırıyor ve önümüzdeki haftalarda onu Shomurodov ile aynı anda sahada görme ihtimalimiz çok yüksek;

  • Takım baskısından kurtuluş: 4-0'lık farklı galibiyet, Başakşehir'e puan tablosunun üst sıralarına tırmanması için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Eldor Shomurodov'un bu muazzam dublesi ve Abbosbek Fayzullayev'in başarılı katılımı, Özbek lejyonerlerin uluslararası arenadaki itibarını bir kez daha zirveye taşıdı.

Sizce Eldor Shomurodov bu sezon 20 gol barajını aşarak Türkiye Süper Ligi'nin gol kralı olabilir mi? Abbosbek Fayzullayev'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yerini sağlamlaştıracağına inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve temsilcilerimizin bu parlak galibiyetini tüm futbolseverlerle ve sevdiklerinizle paylaşın!

Eldor ShomurodovBaşakşehirSüper LigGençlerbirliğiAbbosbek Fayzullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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