Gol ve asist yapan Eldor Shomurodov, Gaziantep maçında nasıl puan aldı?

Türkiye Süper Ligi'nin sekizinci haftasında İstanbul'un İstanbul Başakşehir takımı, sahasında Gaziantep karşısında 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti. Bu karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yaparak maçın kahramanlarından biri olan Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov'un performansı uluslararası analiz platformlarının dikkatinden kaçmadı.

Dünyaca ünlü istatistik portalı Flashscore , maç sonu verilerine göre oyuncuların performanslarını değerlendirdi ve Shomurodov'un tüm istatistiklerini yayınladı.

Shomurodov'un rakamsal verileri: 7,5 puan ve yüzde 78 isabet oranı

Platform algoritmaları, oyuncumuzun sahadaki etkili çalışmasını yüksek puanla ödüllendirdi:

7,5 puanlık reyting: Eldor Shomurodov'un performansı Flashscore tarafından 7,5 puan ile değerlendirildi ve takımının en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi;

Şut ve gol beklentisi (xG): Forvet, rakip kaleye gönderdiği 1 isabetli şutu gole çevirdi; gol beklentisi (xG) ise 0,71 olarak gerçekleşti;

Topla buluşma ve pas isabeti: Forvet maç boyunca 41 kez topla buluştu, bunun 4'ü rakip ceza sahası içindeydi. Yaptığı 27 pasın 21'i isabetliydi (pas isabet oranı yüzde 78);

İkili mücadele ve çalım: Shomurodov 3 kez çalım denemesinde bulundu ve 1 kez başarılı oldu (yüzde 33).

Takımların en iyi oyuncuları

Flashscore'a göre sahada en yüksek puanı alan futbolcular şunlar oldu:

Başakşehir'in en iyisi: İstanbullular adına orta saha oyuncusu Skov Olsen 7,7 puanla takımın en etkili ismi seçildi;

Gaziantep'in lideri: Konuk ekipte ise Polonyalı forvet Kacper Kozlowski aynı şekilde 7,7 puanla değerlendirildi;

Puan durumu: Bu galibiyetle Başakşehir puanını 11'e yükseltirken, Gaziantep 8 puanda kaldı.

Altın Ayakkabı için kıyasıya yarış: Shomurodov 7 golle zirve ortaklarından

Bu maçta atılan gol, 31 yaşındaki forvetin bu sezon Türkiye ligindeki yedinci golü oldu:

Zirvedeki dörtlü: Şu anda Süper Lig gol krallığı yarışında 7'şer golle Eldor Shomurodov, Mohamed Salah (Trabzonspor), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ve Gift Orban (Amed) zirveyi paylaşıyor;

Takipçi yıldızlar: Onları 6'şar golle dünya yıldızları Victor Osimhen (Galatasaray) ve Dusan Vlahovic (Beşiktaş) takip ediyor.

Eldor Shomurodov'un Türkiye liginde düzenli gol atıp yüksek istatistikler yakalaması, sadece Başakşehir'in değil, tüm ligin en tehlikeli forvetlerinden biri haline geldiğini kanıtlıyor.