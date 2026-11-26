Eldor Shomurodov'un Çorum Belediyespor'a attığı gol en güzeli seçildi
Spor1 dk okuma22
Eldor Shomurodov'un İstanbul Başakşehir formasıyla Çorum Belediyespor kalesine attığı gol, Türkiye Süper Ligi'nin 12. haftasının en güzel golü seçildi.
Taraftarlar arasında yapılan ankette Özbek forvetin golü en çok oyu aldı. Böylece Shomurodov, 12. haftanın en güzel golünün sahibi olarak tescillendi.
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