Shomurodov ve Fayzullayev'in oynadığı maçta Başakşehir 0-5 mağlup oldu

·17·Spor
Shomurodov ve Fayzullayev'in oynadığı maçta Başakşehir 0-5 mağlup oldu

Türkiye Süper Ligi'nin 5. haftasında Özbek futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beklenmedik ve felaket bir sonuçla sona erdi. Özbekistan Milli Takımı'nın iki yıldız ismi Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in ilk 11'de başladığı maçta İstanbul temsilcisi Başakşehir, deplasmanda Amedspor'a karşı kalesinde 5 gol görerek ağır bir yenilgi aldı (0-5). Diyarbakır'daki stadyumda oynanan maçta ev sahibi ekibin forveti Orban hat-trick yaparak yıldızlaşırken, Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibinin savunması adeta dağıldı.

En üzücü tarafı ise yeni sezona gollerle başlayan kaptanımız Eldor Shomurodov'un bu sezon ilk kez gol atamadan sahayı terk etmesi ve her iki vatandaşımızın da ikinci yarıda oyundan alınmasıydı. Son 4 maçta sadece 1 puan toplayarak derin bir krize giren Başakşehir 13. sırada kalırken, farklı galibiyet alan Amedspor 10 puanla lig tablosunda 3. sıraya yükseldi. Peki, Şahin'in öğrencileri neden bu kadar ağır bir darbe aldı, devre arasındaki üçlü değişiklik neden durumu düzeltemedi ve Özbek yıldızların forma giydiği takım bu buhrandan nasıl çıkacak?

Diyarbakır'da 5 gol: Başakşehir savunmasının çöküşü

Karşılaşma konuk ekip için ilk yarının sonuyla birlikte tam bir kabusa dönüştü:

  • İlk yarının sonunda gelen kendi kalesine gol: 45+1. dakikada Bayram'ın kendi kalesine attığı gol, Başakşehir'in tüm taktik planlarını altüst etti;

  • Orban'ın 23 dakikadaki hat-trick'i: İkinci yarının başlamasıyla sahneye çıkan Orban, 51, 55 ve 74. dakikalarda üst üste goller atarak konuk ekibin savunmasını darmadağın etti;

  • Diandy'den son darbe: Maçın kaderinin çoktan belli olduğu 83. dakikada oyuna sonradan giren Diandy skoru 5-0'a getirdi;

  • Kadro kroniği: Ev sahibi ekipte Lafont, Dellova, Halil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Bates, Meras, Raveloson ve Soyalp forma giyerken; Başakşehir sahaya Dilmen, Kaluzinski, Bayram, Güneş, Kemen, Opoku, Opoku, Skov Olsen, Şahiner, Fayzullayev ve Shomurodov ile çıktı.

Shomurodov ve Fayzullayev oyundan alındı: Hücum hattındaki kuraklık

Özbek lejyonerlerin sahadaki hareketleri ve teknik heyetin kararları:

  • İlk kez gol atamayan Shomurodov: Bu sezon üst üste goller atan 31 yaşındaki forvet, 82 dakika sahada kaldı ve bu sezon ilk kez gol atamadan yerini Özcan'a bıraktı;

  • Fayzullayev 63. dakikada değiştirildi: Kanatta aktif olmaya çalışan Abbosbek Fayzullayev, skor 0-3 iken yerini Brnic'e bıraktı;

  • Top tedarikinin kesilmesi: Başakşehir orta sahasının rakibin yoğun presi altında kalması nedeniyle Özbek forvetlere neredeyse hiç uygun fırsat ve pas ulaşmadı.

4 maçta sadece 1 puan: Nuri Şahin'in takımında ciddi kriz

İstanbul kulübünün bu sezonki durumu endişe verici seviyeye ulaştı:

  • Krizin boyutu: Son dört maçta sadece bir beraberlik alarak 1 puanla yetinen Başakşehir, toplam 4 puanla ligde 13. sırada yer alıyor;

  • Amedspor'un yükselişi: Ev sahibi ekip, kendi sahasındaki bu tarihi farklı galibiyet sayesinde puanını 10'a çıkararak Süper Lig'de 3. sıraya yerleşti;

  • Taktik hatalar: Nuri Şahin ikinci yarının başında üç oyuncu değişikliği (Yıldırım, Sarı, Karbownik) yapsa da bu savunmadaki boşlukları gidermeye yetmedi ve takım sarı kartlarla (Opoku, Güneş) cezalandırıldı.

Başakşehir'in Diyarbakır'daki bu utanç verici mağlubiyeti, kulüp yönetimi ve teknik heyetin ciddi sonuçlar çıkarması gerektiğini gösteriyor.

Sizce Başakşehir'in 0-5'lik hezimetinin temel sebebi neydi; Nuri Şahin'in taktiği mi yoksa savunma oyuncularının yaptığı bariz hatalar mı? Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev önümüzdeki haftalarda kulübü bu derin krizden çıkarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Türkiye ligindeki vatandaşlarımızın yer aldığı bu çarpıcı analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Eldor ShomurodovBaşakşehirAmedsporTürkiye Süper LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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