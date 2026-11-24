Nuri Şahin, Abbosbek Fayzullayev'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı
Özbekistan milli takım oyuncusu Abbosbek Fayzullayev Kasım ayı milli ara döneminde Suudi Arabistan'a karşı oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir'in son maçında forma giyemedi.
23 yaşındaki futbolcunun durumu Özbek taraftarları da ciddi şekilde endişelendirdi. İstanbul kulübünün teknik direktörü Nuri Şahin takımdaki sakat oyuncular hakkında konuşurken, öncelikle Abbosbek Fayzullayev'in iyileşme süresine açıklık getirdi.
«Abbosbek altı hafta sahalardan uzak kalacak. Maalesef Emin Bayram ameliyat olacak ve 6-8 ay, Hamza Güreler 6-8 hafta takımdan ayrı kalacak. Christopher Operi ameliyat edildi ve 4 ay sahalarda göremeyeceğiz. Yusuf Sarı'nın ameliyat sonrası iyileşmesi için 2-3 hafta daha gerekecek. Ousseynou Ba hakkında ise henüz net bir süre veremiyoruz. En kısa sürede dönmesini beklediğimiz oyuncularımız Yusuf ve Ba»dedi Nuri Şahin basın toplantısında.
Doha'daki maç ve Başakşehir'deki durum
Hatırlatmak gerekirse, 17 Kasım günü Özbekistan milli takımı, Katar'ın Doha şehrinde Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yapmış ve 2:1 skorla galip gelmişti. O karşılaşmanın 53. dakikasında rakip oyuncunun sert müdahalesi sonrası Abbosbek Fayzullayev sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha önce Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisi, futbolcunun sağ ayak bileğinden sakatlandığını duyurmuştu.
Futbolcu
Durumu
Tahmini iyileşme / kaybedilen süre
Abbosbek Fayzullayev
Ayak bileği sakatlığı (Suudi Arabistan maçı)
6 hafta
Emin Bayram
Ameliyat planlanıyor
6–8 ay
Christopher Operi
Ameliyat edildi
4 ay
Hamza Güreler
Sakatlık
6–8 hafta
Yusuf Sarı
Ameliyat sonrası iyileşme
2–3 hafta
Ousseynou Ba
Sakatlık
Net süre bilinmiyor
Abbosbek Fayzullayev'in yokluğunda Türkiye Süper Ligi 12. haftasında Başakşehir, kendi sahasında Çorum ile karşılaştı, 0:2 geriye düştüğü maçtan kopmadı ve 4:2 skorla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu geri dönüşteki ilk golü Eldor Shomurodov attı.
Sizce Abbosbek Fayzullayev'in 6 haftalık yokluğu Başakşehir'in önümüzdeki maçlardaki sonuçlarını nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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