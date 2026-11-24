Özbekistan milli takım oyuncusu Abbosbek Fayzullayev Kasım ayı milli ara döneminde Suudi Arabistan'a karşı oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir'in son maçında forma giyemedi.

23 yaşındaki futbolcunun durumu Özbek taraftarları da ciddi şekilde endişelendirdi. İstanbul kulübünün teknik direktörü Nuri Şahin takımdaki sakat oyuncular hakkında konuşurken, öncelikle Abbosbek Fayzullayev'in iyileşme süresine açıklık getirdi.

«Abbosbek altı hafta sahalardan uzak kalacak. Maalesef Emin Bayram ameliyat olacak ve 6-8 ay, Hamza Güreler 6-8 hafta takımdan ayrı kalacak. Christopher Operi ameliyat edildi ve 4 ay sahalarda göremeyeceğiz. Yusuf Sarı'nın ameliyat sonrası iyileşmesi için 2-3 hafta daha gerekecek. Ousseynou Ba hakkında ise henüz net bir süre veremiyoruz. En kısa sürede dönmesini beklediğimiz oyuncularımız Yusuf ve Ba»dedi Nuri Şahin basın toplantısında.

Doha'daki maç ve Başakşehir'deki durum

Hatırlatmak gerekirse, 17 Kasım günü Özbekistan milli takımı, Katar'ın Doha şehrinde Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yapmış ve 2:1 skorla galip gelmişti. O karşılaşmanın 53. dakikasında rakip oyuncunun sert müdahalesi sonrası Abbosbek Fayzullayev sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha önce Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisi, futbolcunun sağ ayak bileğinden sakatlandığını duyurmuştu.

Futbolcu Durumu Tahmini iyileşme / kaybedilen süre Abbosbek Fayzullayev Ayak bileği sakatlığı (Suudi Arabistan maçı) 6 hafta Emin Bayram Ameliyat planlanıyor 6–8 ay Christopher Operi Ameliyat edildi 4 ay Hamza Güreler Sakatlık 6–8 hafta Yusuf Sarı Ameliyat sonrası iyileşme 2–3 hafta Ousseynou Ba Sakatlık Net süre bilinmiyor

Abbosbek Fayzullayev'in yokluğunda Türkiye Süper Ligi 12. haftasında Başakşehir, kendi sahasında Çorum ile karşılaştı, 0:2 geriye düştüğü maçtan kopmadı ve 4:2 skorla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu geri dönüşteki ilk golü Eldor Shomurodov attı.

Sizce Abbosbek Fayzullayev'in 6 haftalık yokluğu Başakşehir'in önümüzdeki maçlardaki sonuçlarını nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!