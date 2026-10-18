Eldor Shomurodov'dan gol ve asist — Başakşehir'e galibiyeti getirdi (video)

·34·Spor
Eldor Shomurodov'dan gol ve asist — Başakşehir'e galibiyeti getirdi (video)

Türkiye Süper Ligi'nin 7. haftası kapsamında İstanbul'un Başakşehir kulübü kendi sahasında Gaziantep takımını ağırladı. 18 Ekim'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan şiddetli ve çekişmeli mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla değerli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın gerçek kahramanı ve kilit ismi Özbekistan milli takımı forveti Eldor Shomurodov oldu. Maçta bir gol ve bir asist kaydederek İstanbul ekibinin her iki golünde de doğrudan pay sahibi oldu.

Erken gol, Dursun'un cevabı ve Shomurodov'un belirleyici asisti

Maçın kaderi yüksek tempo ve dramatik anlarla doluydu:

  • 9. dakikada hızlı gol: Maçın henüz 9. dakikasında Eldor Shomurodov rakip ceza sahasında aktif rol alarak topu ağlara gönderdi ve ev sahibini öne geçirdi — 1:0;

  • 66. dakikada denge sağlandı: İkinci yarıda Gaziantep inisiyatifi ele almaya çalıştı ve 66. dakikada Serdar Dursun'un isabetli vuruşuyla skoru eşitledi — 1:1;

  • 81. dakikada galibiyet golü: Kısa süre sonra Başakşehir tekrar yüklendi. 81. dakikada Shomurodov'un şık ve isabetli pasından sonra oyuna sonradan giren Güneş galibiyet golünü attı — 2:1;

  • Fayzullayev yedekte: Takımın bir diğer Özbek yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ise teknik heyetin kararıyla bu maçta yedek kulübesinde kaldı.

Maç raporu

Türkiye Süper Ligi. 7. Hafta

Başakşehir — Gaziantep 2:1

18 Ekim, Fatih Terim Stadyumu.

Goller: Shomurodov (9), Güneş (81) — Dursun (66).

  • Başakşehir: Şengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Kharebashvili (Şahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Güneş, 57), Olsen (Sarı, 57), Brnich (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yıldırım, 72).

Puan durumu: 10. sıraya yükseliş

Bu önemli başarı, İstanbul kulübünün puan durumundaki yerini önemli ölçüde iyileştirdi:

  • Başakşehir yükseliyor: Kazanılan 3 puanla puanını 11'e çıkaran Başakşehir, puan tablosunda 10. sıraya yükseldi;

  • Gaziantep 14. sırada: 8 puana sahip rakip ise mağlubiyetin ardından 14. sırada kaldı.

Eldor Shomurodov'un bir maçta gol ve asist yapması, onun Türkiye ligindeki yüksek formunu ve Başakşehir'in ana hücum gücü haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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