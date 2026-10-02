Özbekistan pist bisikletinde de madalya kazandı: İkili bronz madalyanın sahibi oldu

·6·Spor
Özbekistan pist bisikletinde de madalya kazandı: İkili bronz madalyanın sahibi oldu

Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti, madalya koleksiyonunu bir spor dalında daha zenginleştirdi. Bugün, 2 Ekim'de pist bisikleti yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu ve sporcularımız podyumda yerini aldı.

Erkekler Madison disiplininde yarışan Sergey Rostovsev ve Nikita Svetkov ikilisi, 45 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Madison'da 45 puan — bronz madalya

Pist bisikleti erkekler Madison disiplininde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Özbekistan'ı temsil eden Sergey Rostovsev ve Nikita Svetkov, yarış boyunca önemli puanlar topladı.

Nihai sonuçlara göre, Özbek bisikletçiler 45 puan ile üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ikili, Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan heyetine pist bisikleti branşında bronz madalya kazandırdı.

45 puan, Özbek temsilcilerin Madison disiplininde podyumun üçüncü basamağına çıkması için yeterli oldu.

Pist bisikletinden de Özbekistan'a madalya

Aichi–Nagoya 2026'da Özbek sporcular farklı branşlarda madalya mücadelesini sürdürüyor.

Bu kez sıra pist bisikleti temsilcilerindeydi. Sergey Rostovsev ve Nikita Svetkov'un kazandığı bronz madalya, ülkemiz heyetinin spor dallarındaki madalya çeşitliliğinin daha da genişlediğini gösterdi.

Disiplin

Özbekistan temsilcileri

Sonuç

Erkekler Madison

Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov

Bronz

Toplanan puan

45 puan

3. sıra

Özbekistan pist bisikletinde de madalya kazandı: İkili bronz madalyanın sahibi oldu

Sporcularımız podyumda yerini aldı

Böylece Özbekistan, pist bisikleti yarışlarını da madalya ile tamamlamış oldu.

Rostovsev ve Svetkov ikilisi, yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak ülkemiz heyetinin hanesine bir bronz madalya daha ekledi.

Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda madalya mücadelesi devam ederken, Özbekistan temsilcileri her spor dalında yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

Aichi–Nagoya 2026Asya OyunlarıPist BisikletiSergey RostovsevNikita Svetkov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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