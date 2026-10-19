3 altın, 2 gümüş ve 2 rekor: Özbekistanlı para atletlerin zaferi

·6·Spor
3 altın, 2 gümüş ve 2 rekor: Özbekistanlı para atletlerin zaferi

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde devam eden Para Asya Oyunları'nın ilk günü, Özbekistan milli delegasyonu için oldukça başarılı ve rekorlarla dolu geçiyor.

Özellikle para atletizm branşında mücadele eden sporcularımız, sergiledikleri üstün performans ve fiziksel güçle bir kerede 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak iki branşta Para Asya Oyunları rekorunu kırdılar.

Podyumun zirvesi ve yeni rekorlar

Özbekistanlı para atletlerin performansları stadyumdaki seyircilerden büyük alkış aldı:

  • Husniddin Norbekov'dan yeni bir altın (F35 sınıfı): Paralimpik ve dünya şampiyonu Husniddin Norbekov, erkekler gülle atma finalinde 16,04 metre derecesiyle rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti;

  • Mahliyo Akramova'dan oyunlar rekoru (F32 sınıfı): Kadınlar kulüp atma finalinde mücadele eden sporcumuz Mahliyo Akramova, 24,08 metre derecesiyle altın madalyaya uzandı ve bu branşta yeni Para Asya Oyunları rekorunu kırdı;

  • Qudratillo Ma’rufxo‘jayev'den rekor atış (F37 sınıfı): Gülle atma müsabakalarında yarışan Qudratillo Ma’rufxo‘jayev, 16,66 metre ile podyumun zirvesine yerleşerek oyunlar rekorunu yeniledi.

Gümüş madalyalar: Podyumda Özbek dublesi

Ayrıca sporcularımız gümüş madalya hanesine de önemli başarılar ekledi:

  • Tolibboy Yo‘ldoshev'den gümüş duble (F37 sınıfı): Qudratillo Ma’rufxo‘jayev ile aynı kategoride yarışan Tolibboy Yo‘ldoshev, gülle atmada 15,79 metre derecesiyle ikinci oldu ve bu branşta podyumun ilk iki sırasını Özbekistan paylaştı;

  • Omadbek Hasanov'dan gümüş atlayış (T47 sınıfı): Erkekler uzun atlama finalinde mücadele eden Omadbek Hasanov, 6,99 metre derecesiyle delegasyonumuza bir gümüş madalya daha kazandırdı.

Para atletlerimizin ilk günde elde ettiği bu 5 madalya ve 2 resmi rekor, Özbekistan'ın Aichi-Nagoya'daki Para Asya Oyunları genel madalya tablosunda zirveye yerleşmesini sağladı.

Aichi-NagoyaPara Asya OyunlarıÖzbekistanHusniddin NorbekovPara Atletizm
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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