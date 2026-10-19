Oston Urunov'dan asist: Persepolis 3-0 kazandı ve liderliğe yükseldi

·9·Spor
Oston Urunov'dan asist: Persepolis 3-0 kazandı ve liderliğe yükseldi

İran Pro Ligi'nin 9. haftası kapsamında ülkenin mevcut dev takımı Persepolis deplasmanda Mes Shahr Babak kulübüne konuk oldu. Tahran temsilcisi maç boyunca tam üstünlük sergileyerek 3-0 skoruyla net bir galibiyet elde etti.

Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Oston Urunov maçın ilk dakikalarından itibaren aktif bir performans sergileyerek takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Urunov'un isabetli pası ve farklı skor: Maç nasıl geçti?

Karşılaşma konuk ekibin aralıksız ataklarıyla başladı:

  • 33. dakika — Urunov'un asist golü: Oston Urunov'un rakip savunmayı yaran isabetli pasının ardından Thievy Bifouma topu ağlara göndererek skoru açtı;

  • 74. dakika — İkinci gol: Ev sahibinin ataklarını savuşturan Persepolis, Majid Eydi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı;

  • 90+4. dakika — Son nokta: Hakemin eklediği dakikalarda Said Sadeghi maça son noktayı koydu — 0-3.

Özbek lejyonerlerin maçtaki performansı

İran liginde forma giyen Özbek futbolcuların bu maçtaki durumları taraftarların dikkatindeydi:

  • Oston Urunov: Maça ilk 11'de başladı, bir asist yaptı ve teknik heyetin kararıyla devre arasında dinlendirilmek üzere oyundan alındı;

  • Igor Sergeyev: Persepolis forveti bu karşılaşmada yedek kulübesinde kaldı ve oyuna dahil edilmedi.

Bu deplasman galibiyetinin ardından Persepolis puanını 20'ye yükselterek İran Ligi puan durumunda liderliğini sürdürdü.

İran Pro LigiPersepolisMes Shahr BabakOston UrunovFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Persepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandıPersepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandı20 Ağustos 05:59Urunov gol attı, Sergeyev asist yaptı — Persepolis liderliğe yaklaştıUrunov gol attı, Sergeyev asist yaptı — Persepolis liderliğe yaklaştı10 Ekim 00:49Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!30 Ağustos 00:11La Liga Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?La Liga Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?24 Eylül 07:02Michael Olise, asist verimliliğinde Bruno Fernandes'i geride bıraktıMichael Olise, asist verimliliğinde Bruno Fernandes'i geride bıraktı27 Mayıs 17:18Özbek judocular Aktau'daki uluslararası turnuvayı 13 madalya ile tamamladıÖzbek judocular Aktau'daki uluslararası turnuvayı 13 madalya ile tamamladıBugün 21:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi