Oston Urunov'dan asist: Persepolis 3-0 kazandı ve liderliğe yükseldi
İran Pro Ligi'nin 9. haftası kapsamında ülkenin mevcut dev takımı Persepolis deplasmanda Mes Shahr Babak kulübüne konuk oldu. Tahran temsilcisi maç boyunca tam üstünlük sergileyerek 3-0 skoruyla net bir galibiyet elde etti.
Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Oston Urunov maçın ilk dakikalarından itibaren aktif bir performans sergileyerek takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Urunov'un isabetli pası ve farklı skor: Maç nasıl geçti?
Karşılaşma konuk ekibin aralıksız ataklarıyla başladı:
33. dakika — Urunov'un asist golü: Oston Urunov'un rakip savunmayı yaran isabetli pasının ardından Thievy Bifouma topu ağlara göndererek skoru açtı;
74. dakika — İkinci gol: Ev sahibinin ataklarını savuşturan Persepolis, Majid Eydi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı;
90+4. dakika — Son nokta: Hakemin eklediği dakikalarda Said Sadeghi maça son noktayı koydu — 0-3.
Özbek lejyonerlerin maçtaki performansı
İran liginde forma giyen Özbek futbolcuların bu maçtaki durumları taraftarların dikkatindeydi:
Oston Urunov: Maça ilk 11'de başladı, bir asist yaptı ve teknik heyetin kararıyla devre arasında dinlendirilmek üzere oyundan alındı;
Igor Sergeyev: Persepolis forveti bu karşılaşmada yedek kulübesinde kaldı ve oyuna dahil edilmedi.
Bu deplasman galibiyetinin ardından Persepolis puanını 20'ye yükselterek İran Ligi puan durumunda liderliğini sürdürdü.
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