Persepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandı

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Persepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandı

İran Pro Ligi’nin 2. haftasında Tahran temsilcisi Persepolis, sahasında Esteghlal Khuzestan’ı konuk etti ve gollerle geçen mücadeleden 4-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, Özbek futbolseverler için özellikle dikkat çekiciydi. Millî takımımızın forveti Igor Sergeyev, yeni takımındaki ilk golünü atarak galibiyete büyük katkı sağladı.

Sergeyev’in golü ve O‘runov’un oyuna girmesi

Persepolis karşılaşmaya etkili hücumlarla başladı ve daha ilk 20 dakikada iki gol buldu. İkinci yarının başında ise sıra Igor Sergeyev’e geldi. Sergeyev, 47. dakikada rakip fileleri havalandırarak farkı artırdı.

Igor Sergeyev ilk 11’de sahaya çıktı ve 47. dakikada önemli bir gole imza attı. 63. dakikada ise teknik heyetin kararıyla yerini millî takımımızın bir diğer önemli oyuncusu Oston O‘runov’a bıraktı.

İran Pro Ligi: 2. haftanın kritik maçından notlar

İstatistik

Persepolis – Esteghlal Khuzestan (4-1)

Maç sonucu

4-1 (Persepolis’in farklı galibiyeti)

Persepolis’in golleri

Khodabandelou (6'), Alipour (20'), Igor Sergeyev (47'), Shahrabadi (90+3')

Ev sahibi takımın golü

Niyozmand (65' kendi kalesine)

Özbek lejyonerler

Igor Sergeyev (ilk 11’de, 1 gol), Oston O‘runov (63. dakikada oyuna girdi)

Haftanın sonunda

Persepolis 3 puanı hanesine yazdırarak liderler grubuna katıldı

Tahran kulübündeki Özbek ikilisi

Igor Sergeyev ve Oston O‘runov’un Persepolis’teki performansı, teknik heyetin Özbek lejyonerlere duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Sergeyev’in golleri ve O‘runov’un hücumdaki potansiyelinin, takımı yalnızca İran liginde değil, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te de önemli ekiplerden biri hâline getirmesi bekleniyor.

Sizce Sergeyev ve O‘runov ikilisi bu sezon Persepolis’i İran şampiyonluğuna taşıyabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve lejyonerlerimizin hayranlarıyla bu güzel haberi hemen paylaşın!

PersepolisIgor SergeyevOston UrunovİranTahran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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