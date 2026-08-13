Esteghlal'dan önemli karar: Masharipov ve Ashurmatov yeni sezona hangi numaralarla başlayacak?

İran Pro Ligi'nin yeni sezonu başlamadan önce Tahran'ın efsanevi Esteghlal kulübü, futbolcuların hangi forma numaralarıyla oynayacağını resmen açıkladı.

Dikkat çeken gelişme ise yeni sezonda kulübün formasını giyen Özbek lejyonerlerin numaralarında önemli bir değişiklik yaşanması oldu.

Masharipov yeni 10 numara, Ashurmatov ise geleneğini sürdürüyor

Tahran ekibinde sergilediği etkileyici performansla taraftarların sevgisini kazanan vatandaşı Jaloliddin Masharipova yeni sezondan itibaren kulübün en önemli ve sorumluluk taşıyan 10 numarası verildi. Bilindiği üzere Jaloliddin, bugüne kadar Esteghlal formasıyla 77 numarayla mücadele ediyordu. Kulüp yönetimi ve teknik heyetin bu kararı, Masharipov'un takımdaki liderlik konumunu daha da güçlendirecek.

Takımın bir diğer Özbek savunmacısı Rustam Ashurmatov ise kendisi için özel ve geleneksel olan 5 numarayla oynamaya devam edecek.

İran şampiyonası başlıyor: Esteghlal'in ilk maçı ne zaman?

İran Pro Ligi'nin 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta resmen başlayacak.

İlk hafta karşılaşmasında Tahran temsilcisi Esteghlal, sahasında Mes Shahr'ı konuk ederek kıyasıya mücadeleye başlayacak. Taraftarlar, Özbek lejyonerlerin yeni forma numaralarıyla çıkacağı ilk resmi maçı heyecanla bekliyor.

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