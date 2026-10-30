Persepolis efsanesi Igor Sergeyev'i sert dille eleştirdi ve gönderilmesini istedi

·150·Spor
Persepolis efsanesi Igor Sergeyev'i sert dille eleştirdi ve gönderilmesini istedi

Özbekistan milli takımı forveti Igor Sergeyevhakkında İran'da tartışmalar alevlendi. Tahran'ın Persepolis kulübünün eski futbolcusu ve yerel spor figürü Morteza Kermani-Moghaddam, 33 yaşındaki Özbek forvetin performansını sert bir dille eleştirerek yönetimi sözleşmeyi derhal feshetmeye çağırdı.

İran'ın resmi IRNA haber ajansına verdiği röportajda Kermani-Moghaddam, oyuncunun kulübe gelişinin en başından beri yanlış bir karar olduğunu açıkça belirtti:

«Igor Sergeyev'in Persepolis'e nasıl geldiği benim için başından beri büyük bir muamma. İstenen yüksek seviyeyi kesinlikle karşılamıyor. Persepolis forması ona ağır geliyor. Takımdan ne kadar çabuk ayrılırsa herkes için o kadar iyi olur. Kulübün bu oyuncu hakkında gecikmeden karar alacağını umuyorum».

Eleştiri dalgası: Foolad maçında kaçan fırsat

Sergeyev'e yönelik tepkiler, Pro Lig'in 10. haftasındaki kritik maçın ardından daha da arttı:

  • Kaçan galibiyet: Persepolis, kendi evinde ezeli rakibi Foolad'a 0-1 mağlup oldu;

  • Karşı karşıya pozisyon: İkinci yarıda oyuna giren Sergeyev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı. Kısa süre sonra rakip galibiyet golünü attı;

  • Hazırlık maçında poker ve basın tepkisi: Mağlubiyetten hemen sonraki gün Persepolis, Kerec şehri üniversite takımını 8-0 mağlup etti ve Sergeyev bu maçta 4 gol attı. Ancak yerel basın buna olumlu bakmak yerine: «Forvet asıl maçta etkisiz kalıp amatör öğrencilere gol attı» diyerek daha sert bir ironiyle eleştirdi.

1,5 milyon dolarlık anlaşma ve istatistikler

Özbek forvetin Tahran'daki sözleşmesi ve mevcut performansı da tartışmaların merkezinde:

  • Mali şartlar: Ocak 2026'da Pakhtakor'dan serbest oyuncu olarak transfer olan Sergeyev, kulüple 2027 yazına kadar (1,5 yıllık) bir sözleşme imzaladı. Edinilen bilgilere göre bu anlaşmanın değeri 1 milyon ile 1,5 milyon dolar arasında değerlendiriliyor;

  • Düşen verimlilik: Geçen sezonki ilk maçlarında 8 maçta 4 gol atarak takımın lideri olmuştu. Bu sezon ise forvet ligde sadece 1 golle sınırlı kaldı;

  • Rusya seçeneğinden vazgeçiş: İran'a gitmeden önce Sergeyev ile Samara'nın Krylia Sovetov kulübü teknik direktörü Magomed Adiyev ciddi şekilde ilgilenmişti, ancak mali teklifin daha iyi olması nedeniyle futbolcu Tahran seçeneğini tercih etmişti.

Şu anda Persepolis'te Özbekistan milli takımının bir diğer oyuncusu Oston Urunov da forma giyiyor. Ancak artan baskı ve eleştiriler ışığında Igor Sergeyev'in kulüpteki geleceğinin kış transfer döneminde nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Igor SergeyevPersepolisOston Urunovİran Pro LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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