Üç Yayın Kolombiya Maçı İçin Özbekistan'ın Muhtemel Kadrosunu Tahmin Etti

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımına Kolombiya maçıyla başlayacak. "Beyaz Kurtlar" için bu sadece turnuvandaki ilk maç değil, aynı zamanda ülke futbol tarihinin ilk Dünya Kupası maçı olması nedeniyle özel bir önem taşıyor.

Kritik karşılaşma yaklaşırken uluslararası spor yayınları takımların muhtemel kadrolarını açıklıyor. "Sporting News", "Sports Illustrated" ve "Sports Mole" yayınları, Özbekistan ve Kolombiya'nın ilk dakikalardan sahaya çıkabilecek futbolcuları hakkındaki tahminlerini sundu.

Dikkat çekici olan nokta, her üç kaynağın da Özbekistan milli takımı kadrosu hakkındaki görüşlerinin neredeyse aynı olması. Yayınlar, Fabio Cannavaro'nun Kolombiya maçında 3-4-2-1 taktik sistemini tercih edebileceğini öngörüyor.

"Sporting News" yorumuna göre, Özbekistan kalesini Otkir Yusupov koruyacak. Defans hattında Farrux Sayfiyev, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov ve Sherzod Nasrullayev görev alabilir.

Orta sahada Akmal Mozgovoy ve Otabek Shukurov'un hareket etmesi, hücum hattında ise Abbosbek Fayzullayev, Oston Orunov ve takım kaptanı Eldor Shomurodov'a güvenilmesi bekleniyor.

"Sporting News" Özbekistan'ın muhtemel kadrosunu şu şekilde belirtti:

Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, Orunov, Shomurodov.

Kolombiya milli takımı adına ise Camilo Vargas, Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Jhon Mojica, Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz ve Luis Suarez'in sahaya çıkması tahmin ediliyor.

"Sports Illustrated" yayını da Özbekistan'ı 3-4-2-1 şemasıyla hayal ediyor. Buna göre, Otkir Yusupov kalede yer alacak. Üç kişilik merkez defansta Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev ve Abduqodir Husanov görev yapacak.

Kanatlarda Sherzod Nasrullayev ve Farrux Sayfiyev, orta sahada ise Akmal Mozgovoy ve Otabek Shukurov oynayabilir. Hücum arkasında Oston Orunov ve Abbosbek Fayzullayev yer alacak. En ön hatta ise ana forvet görevinin Eldor Shomurodov'a verilmesi bekleniyor.

"Sports Illustrated" tahminindeki Özbekistan kadrosu:

Otkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Oston Orunov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Yayın, Kolombiya milli takımını 4-2-3-1 taktik sisteminde gösterdi. Kalede Camilo Vargas, defansta Jhon Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez ve Daniel Munoz görev alabilir.

Defansif orta saha hattında Richard Rios ve Jefferson Lerma yer alacak. Onların önünde Luis Diaz, James Rodriguez ve Jhon Arias'ın oynaması, hücum merkezinde ise Luis Suarez'in hareket etmesi tahmin ediliyor.

"Sports Illustrated" versiyonundaki Kolombiya kadrosu:

Camilo Vargas, Jhon Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz, Richard Rios, Jefferson Lerma, Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias, Luis Suarez.

"Sports Mole" yayınınıntahmini de yukarıdaki iki kaynağın fikrinden farklı değil. O da Cannavaro'nun Kolombiya maçında Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, Orunov ve Shomurodov'a güvenmesini bekliyor.

Kolombiya'nın muhtemel kadrosu olarak ise Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Arias, Rodriguez, Diaz ve Suarez isimleri gösterildi.

Üç yayının da neredeyse aynı kadroyu seçmesi, Özbekistan'ın ana oyun planı hakkında belirli bir fikir veriyor. Cannavaro, üç merkez defans oyuncusuyla savunmada yoğunluk yaratabilir ve kanat oyuncularından hem savunmada hem de hücumda aynı aktifliği talep edebilir.

Abduqodir Husanov'un, Kolombiya'nın hızlı hücumcularına karşı savunmadaki ana dayanaklardan biri olması bekleniyor. Hızı, fiziksel hazırlığı ve ikili mücadelelerdeki kararlılığı, Luis Diaz gibi tehlikeli futbolcuları durdurmada önemli rol oynayacaktır.

Orta sahada Mozgovoy ve Shukurov'un görevi, Kolombiya'nın oyun temposunu düşürmek, James Rodriguez'e serbest hareket alanı bırakmamak ve top kazanıldığı anda hızlı hücumu başlatmak olabilir.

Oston Orunov ve Abbosbek Fayzullayev'in hızı ve dripling yeteneği, "Beyaz Kurtlar"ın kontra ataklardaki ana silahı haline gelebilir. Eldor Shomurodov ise ön hatta top mücadelesi vermek, savunmacıları üzerine çekmek ve ortaya çıkan fırsatları gole çevirmek için çabalayacak.

Kolombiya kadrosunda ise ana tehlikenin Luis Diaz, James Rodriguez ve Jhon Arias'tan gelmesi bekleniyor. Luis Suarez hücum merkezinde hareket ederek Özbekistan savunmacılarını sürekli baskı altında tutmaya çalışacak.

Elbette, basında açıklanan kadrolar sadece tahmindir. Nihai karar, Fabio Cannavaro ve Kolombiya teknik direktörü tarafından maç saatine yakın verilecektir. Futbolcuların fiziksel durumu, rakibe karşı seçilen taktik ve son antrenmanlardaki performanslar kadroyu etkileyebilir.

Özbekistan — Kolombiya maçı yarın Taşkent saatiyle 07:00'de başlayacak. Milyonlarca taraftar bu tarihi karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

"Beyaz Kurtlar", Dünya Kupası'ndaki ilk maçında güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkıyor. Yayınların tahminleri aynı olabilir, ancak asıl cevabı saha verecek.