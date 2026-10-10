Urunov gol attı, Sergeyev asist yaptı — Persepolis liderliğe yaklaştı

İran Pro Ligi'nin 8. haftasında Tahran'da oynanan mücadelede ülkenin dev kulübü Persepolis, kendi sahasında Sanat Naft'ı ağırladı. Özbekistan milli takım oyuncularının parlak bir performans sergilediği karşılaşmada ev sahibi ekip 3:1'lik skorla net bir galibiyet aldı.

Maçın kaderini belirleyen kritik anlarda Özbek lejyonerlerin aktif rolü belirleyici oldu.

Sergeyev'den şık pas, Urunov'dan 'joker' etkisi

Persepolis forması giyen vatandaşlarımız maç boyunca yüksek form grafiklerini kanıtladılar:

Erken gol ve Sergeyev asisti: Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında tecrübeli forvet Igor Sergeyev rakip savunmayı aşarak topu Bifuma'ya aktardı ve o da skoru açtı;

Kontrolün pekiştirilmesi: 53. dakikada Ali Ashur farkı ikiye çıkardı, ancak 67. dakikada konuk ekipten Muhammedhüseyin Baseri bir gol bularak maça heyecan getirdi;

Urunov'dan noktayı koyan gol: Mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil olan Oston Urunov, etkisini göstermek için sadece 8 dakikaya ihtiyaç duydu. 84. dakikada rakip fileleri havalandırarak skoru 3:1 olarak belirledi.

Puan durumu: Liderlik için maç eksiği

Kazanılan bu üç puan, Persepolis'in şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi:

2. sıra ve minimal fark: Tahran ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek puan tablosunda 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı;

Traktor hedefte: Şu anda lig lideri Traktor'un 17 puanı bulunuyor;

Stratejik avantaj: Persepolis'in bir maç eksiği olması nedeniyle, bir sonraki galibiyet onları mutlak liderliğe taşıyabilir.

Maç raporu

İran Pro Ligi. 8. Hafta

Persepolis — Sanat Naft 3:1

Goller: Bifuma (5), Ali Ashur (53), Oston Urunov (84) — Muhammedhüseyin Baseri (67).

Özbek futbolcuların kıtanın en güçlü liglerinden birinde kilit figürler haline gelmesi, hem milli takım taraftarlarının hem de uluslararası uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.