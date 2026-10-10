Urunov gol attı, Sergeyev asist yaptı — Persepolis liderliğe yaklaştı

·5·Spor
Urunov gol attı, Sergeyev asist yaptı — Persepolis liderliğe yaklaştı

İran Pro Ligi'nin 8. haftasında Tahran'da oynanan mücadelede ülkenin dev kulübü Persepolis, kendi sahasında Sanat Naft'ı ağırladı. Özbekistan milli takım oyuncularının parlak bir performans sergilediği karşılaşmada ev sahibi ekip 3:1'lik skorla net bir galibiyet aldı.

Maçın kaderini belirleyen kritik anlarda Özbek lejyonerlerin aktif rolü belirleyici oldu.

Sergeyev'den şık pas, Urunov'dan 'joker' etkisi

Persepolis forması giyen vatandaşlarımız maç boyunca yüksek form grafiklerini kanıtladılar:

  • Erken gol ve Sergeyev asisti: Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında tecrübeli forvet Igor Sergeyev rakip savunmayı aşarak topu Bifuma'ya aktardı ve o da skoru açtı;

  • Kontrolün pekiştirilmesi: 53. dakikada Ali Ashur farkı ikiye çıkardı, ancak 67. dakikada konuk ekipten Muhammedhüseyin Baseri bir gol bularak maça heyecan getirdi;

  • Urunov'dan noktayı koyan gol: Mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil olan Oston Urunov, etkisini göstermek için sadece 8 dakikaya ihtiyaç duydu. 84. dakikada rakip fileleri havalandırarak skoru 3:1 olarak belirledi.

Puan durumu: Liderlik için maç eksiği

Kazanılan bu üç puan, Persepolis'in şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi:

  • 2. sıra ve minimal fark: Tahran ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek puan tablosunda 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı;

  • Traktor hedefte: Şu anda lig lideri Traktor'un 17 puanı bulunuyor;

  • Stratejik avantaj: Persepolis'in bir maç eksiği olması nedeniyle, bir sonraki galibiyet onları mutlak liderliğe taşıyabilir.

Maç raporu

İran Pro Ligi. 8. Hafta

Persepolis — Sanat Naft 3:1

Goller: Bifuma (5), Ali Ashur (53), Oston Urunov (84) — Muhammedhüseyin Baseri (67).

Özbek futbolcuların kıtanın en güçlü liglerinden birinde kilit figürler haline gelmesi, hem milli takım taraftarlarının hem de uluslararası uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

PersepolisSanat Naftİran Pro LigiÖzbekistan Milli TakımıFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Persepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandıPersepolis, Igor Sergeyev’in gol attığı maçta farklı kazandı20 Ağustos 05:59Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!30 Ağustos 00:11Nasaf, son saniyelerde Dinamo'yu mağlup ederek ilk dörde döndüNasaf, son saniyelerde Dinamo'yu mağlup ederek ilk dörde döndüBugün 00:43Maresca, gürültüye rağmen Liverpool planını açıkladıMaresca, gürültüye rağmen Liverpool planını açıkladıDün 17:1060 puan silinecek mi? Manchester City için benzeri görülmemiş bir ceza hazırlanıyor60 puan silinecek mi? Manchester City için benzeri görülmemiş bir ceza hazırlanıyorDün 16:50Manchester City yıldızı, Premier Lig skandalı nedeniyle takımdan ayrılabilirManchester City yıldızı, Premier Lig skandalı nedeniyle takımdan ayrılabilirDün 10:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?