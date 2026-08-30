Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!

·2·Spor
Persepolis'ten farklı galibiyet: Sergeyev ilk 11'de, Oston Urunov ise yedekten girdi!

İran Pro Ligi'nin 4. haftasında ülkenin dev kulüplerinden biri olan Tahran temsilcisi Persepolis, sahasında Malavan'ı konuk etti. Özbek lejyonerlerin forma giydiği başkent ekibi, kıran kırana geçen mücadelede rakip fileleri 3 kez havalandırarak sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Persepolis, puan tablosunda ilk üçe (3. sıra) yerleşti. Malavan ise 4 puanla 11. sırada kaldı.

3 gol ve Özbek lejyonerlerin performansı

Karşılaşma ev sahibi ekibin tam üstünlüğü ve art arda gelen ataklarıyla geçti:

  • Gollerin kronolojisi: 20. dakikada Malavan oyuncusu Papi kendi kalesine gol attı (kendi kalesine). 34. dakikada Bifouma farkı ikiye çıkarırken, 56. dakikada Alipour maçın skorunu belirledi: 3-0.

  • Igor Sergeyev ilk 11'de: Özbekistan Milli Takımı'nın santraforu maça ilk 11'de başladı. Sergeyev rakip savunmaya karşı yoğun baskı kursa da bu kez gol atamadı ve 86. dakikada oyundan alındı.

  • Oston Urunov'un sahalara dönüşü: Ofansif orta saha oyuncusu Oston Urunov, 72. dakikada oyuna dahil olarak takımının hücum hattını güçlendirdi ve galibiyetin korunmasına katkıda bulundu.

Maç raporu

İran Pro Ligi. 4. Hafta

Persepolis (Tahran) — Malavan — 3:0

29 Ağustos, Tahran

Goller: Papi 20 (k.k, 1:0), Bifouma 34 (2:0), Alipour 56 (3:0).

PersepolisMalavanİran Pro LigiIgor SergeyevOston Urunov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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