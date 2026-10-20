Hansi Flick, PSG ile oynanacak dev maç öncesi rakibinin güçlü yönlerini açıkladı

·5·Spor
Hansi Flick, PSG ile oynanacak dev maç öncesi rakibinin güçlü yönlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftası kapsamında bugün, 20 Ekim 2026 Salı akşamı kıtanın iki devi — Paris Saint-Germain ve Katalonya'nın Barcelona kulüpleri Paris'teki zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Barcelona teknik direktörü Hansi-Dieter Flick Fransız ekibinin oyun tarzı, taktiksel üstünlükleri ve meslektaşı Luis Enrique'nin ustalığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saygın Yahoo yayını, Alman teknik adamın rakibine yönelik övgü dolu sözlerini paylaştı.

«Fantastik oyun ve esnek sistem»: Flick'in itirafı

Hansi Flick, PSG'nin son dönemdeki gelişimine özel bir vurgu yaparak Paris ekibinin modern futbol sergilediğini belirtti:

  • Enrique'nin ustalığı: «Luis Enrique yönetimindeki takım gerçekten fantastik bir futbol oynuyor. Onu bugün dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak rahatlıkla tanımlayabilirim;

  • Yüksek tempo ve pres: Sahadaki yüksek tempoları, agresif presleri, oyuncuların pozisyonlarını serbestçe değiştirmeleri ve genel sistemin esnekliği çok hoşuma gidiyor;

  • Üst düzey: Bu en üst seviyede mükemmel bir oyun sergiliyorlar. Enrique bu takımda gerçekten fantastik bir iş çıkardı», — dedi Flick.

Maç öncesi: %100 başarı ve rövanş arzusu

Bu karşılaşma sadece taktiksel değil, aynı zamanda puan durumundaki liderlik için de büyük önem taşıyor:

  • Yüzde yüzlük performans: Her iki takım da Şampiyonlar Ligi sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı; ilk iki haftada 6'şar puan toplayarak puan tablosunun zirvesinde yer alıyorlar;

  • Geçmişin hesabı: Takımların son resmi karşılaşması Ocak 2025'te İspanya'da oynanmıştı. O dramatik maçta Fransız kulübü deplasmanda 2-1 galip gelmişti;

  • Paris'teki sınav: Bu maç, Barcelona için hem o mağlubiyetin rövanşını almak hem de 11 maçlık galibiyet serisini sürdürmek adına en ciddi sınav olacak.

Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin, Şampiyonlar Ligi 3. haftasının şüphesiz en ilgi çekici ve ses getiren olayı olması bekleniyor.

Paris Saint-GermainBarcelonaŞampiyonlar LigiHansi FlickFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Flick, Barcelona'nın İstanbul'daki 4-1'lik galibiyetini nasıl değerlendirdi?Flick, Barcelona'nın İstanbul'daki 4-1'lik galibiyetini nasıl değerlendirdi?14 Ekim 14:01«30 bin kilometre uçmak şart mıydı?» — Katalanların hocasından sert açıklama«30 bin kilometre uçmak şart mıydı?» — Katalanların hocasından sert açıklama10 Ekim 12:27Flick Sevilla kadrosunu açıkladı: Szczęsny, Pedri, Yamal ve diğerleri?Flick Sevilla kadrosunu açıkladı: Szczęsny, Pedri, Yamal ve diğerleri?19 Eylül 18:10Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?17 Eylül 11:46«Artık sessizlik yok!»: Barcelona, Ballon d'Or için tercihini açıkladı«Artık sessizlik yok!»: Barcelona, Ballon d'Or için tercihini açıkladı12 Eylül 06:36“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladı“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladı19 Ağustos 11:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi