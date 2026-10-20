Hansi Flick, PSG ile oynanacak dev maç öncesi rakibinin güçlü yönlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftası kapsamında bugün, 20 Ekim 2026 Salı akşamı kıtanın iki devi — Paris Saint-Germain ve Katalonya'nın Barcelona kulüpleri Paris'teki zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Barcelona teknik direktörü Hansi-Dieter Flick Fransız ekibinin oyun tarzı, taktiksel üstünlükleri ve meslektaşı Luis Enrique'nin ustalığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saygın Yahoo yayını, Alman teknik adamın rakibine yönelik övgü dolu sözlerini paylaştı.

«Fantastik oyun ve esnek sistem»: Flick'in itirafı

Hansi Flick, PSG'nin son dönemdeki gelişimine özel bir vurgu yaparak Paris ekibinin modern futbol sergilediğini belirtti:

Enrique'nin ustalığı: «Luis Enrique yönetimindeki takım gerçekten fantastik bir futbol oynuyor. Onu bugün dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak rahatlıkla tanımlayabilirim;

Yüksek tempo ve pres: Sahadaki yüksek tempoları, agresif presleri, oyuncuların pozisyonlarını serbestçe değiştirmeleri ve genel sistemin esnekliği çok hoşuma gidiyor;

Üst düzey: Bu en üst seviyede mükemmel bir oyun sergiliyorlar. Enrique bu takımda gerçekten fantastik bir iş çıkardı», — dedi Flick.

Maç öncesi: %100 başarı ve rövanş arzusu

Bu karşılaşma sadece taktiksel değil, aynı zamanda puan durumundaki liderlik için de büyük önem taşıyor:

Yüzde yüzlük performans: Her iki takım da Şampiyonlar Ligi sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı; ilk iki haftada 6'şar puan toplayarak puan tablosunun zirvesinde yer alıyorlar;

Geçmişin hesabı: Takımların son resmi karşılaşması Ocak 2025'te İspanya'da oynanmıştı. O dramatik maçta Fransız kulübü deplasmanda 2-1 galip gelmişti;

Paris'teki sınav: Bu maç, Barcelona için hem o mağlubiyetin rövanşını almak hem de 11 maçlık galibiyet serisini sürdürmek adına en ciddi sınav olacak.

Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin, Şampiyonlar Ligi 3. haftasının şüphesiz en ilgi çekici ve ses getiren olayı olması bekleniyor.