Hansi Flick, Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Barcelona, kendi sahasında İngiliz Aston Villakulübünü 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Barca Universal gazetesine verdiği röportajda, oyundaki savunma disiplini ve takım bütünlüğüne övgüde bulundu.

Raphinha'dan duble ve sağlam savunma

Katalanlara önemli üç puanı Lamine Yamal ve harika form grafiğiyle dikkat çeken Raphinha Dias'ın golleri getirdi. Ancak Alman teknik adam, galibiyetten ziyade takımın kalesini gole kapatmış olmasını özellikle vurguladı:

«Gerçekten güçlü bir rakibe karşı nasıl savunduğumuzdan dolayı çok memnunum. Takım çok kompakt oynadı, tüm oyuncular savunma fazında aktif rol aldı. En önemlisi bu. Gurur duyuyoruz. Çok iyi bir sonuç ancak önümüzde uzun bir yol var, gelişmeye devam etmeliyiz.» — Hansi Flick

Barcelona — Aston Villa (3-0) maç detayları

İstatistikler Barcelona Aston Villa Maç sonucu 3 0 Goller Raphinha Dias (duble), Lamine Yamal (1 gol) — Turnuva aşaması UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta Puan durumu 2. sıra (9 puan) Zirve takibi (9 puan) Savunma performansı Gol yemeden bitirilen maç (Clean sheet) 3 gol yedi

Turnuva liderliği mücadelesi

Bu farklı galibiyetin ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puanını 9'a yükseltti ve averajla 2. sıraya yerleşti. Mağlup olmasına rağmen önceki haftalarda aldığı galibiyetlerle 9 puana sahip olan Aston Villa da zirve yarışındaki yerini korudu.

Sizce Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için en büyük favori olabilir mi?

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