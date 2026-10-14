Flick, Barcelona'nın İstanbul'daki 4-1'lik galibiyetini nasıl değerlendirdi?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Katalan kulübü Barcelona İstanbul'un ateşli stadında Galatasaray konuk oldu ve sahadan 4-1 skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından "Blaugrana"nın teknik direktörü Hansi Flick İspanya'nın prestijli gazetesi AS gazetesine verdiği röportajda zorlu geçen maç hakkındaki izlenimlerini paylaştı.
Alman teknik adam, takımının gösterdiği dirençli karakteri överken, bazı eksiklikler ve hücumdaki tercihler üzerinde çalışılması gerektiğini açıkça belirtti.
Hansi Flick: "Böyle bir atmosferde kazanmak her zaman zordur"
Barcelona hocası, İstanbul'daki mücadelenin beklendiği gibi baskı ve yoğunluk altında geçtiğini kaydetti:
İradeli geri dönüş: "İyi oynadık ama hiç kolay olmadı. Rakip iyi bir fırsat yakaladı ve bunu değerlendirerek öne geçti. Ancak takımımız buna layık bir yanıt verdi ve oyunun kontrolünü geri aldı," dedi Flick.
Hücumdaki sorunlar: Teknik direktör galibiyete rağmen eksikliklere de değindi: "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç çok zorlu geçiyor. Bazen hücum bölgesinde son kararları verirken hatalar yaptık."
Baskıyı aşmak: Flick, Galatasaray taraftarlarının yarattığı zorlu atmosfere rağmen Katalanların önemli 3 puanı hanesine yazdırdığını vurguladı.
Maç nasıl geçti: 0-1'den 4-1'e
Türkiye'deki karşılaşma ev sahibinin hareketliliğiyle başlasa da, Barcelona oyunun mutlak hakimiydi:
Ev sahibinin golü: Galatasaray adına 28. dakikada Aleksey Batrakov skoru açarak stadı coşturdu;
Katalanlarıncevapları: Yenilen golden sonra inisiyatifi ele alan Barcelona, rakip kaleye art arda dört gol gönderdi;
Golcüler: Galibiyet gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.
Bu farklı deplasman galibiyeti, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi puan durumundaki yerini sağlamlaştırmasını ve turnuvadaki iddialı konumunu net bir şekilde göstermesini sağladı.
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