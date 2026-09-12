Bruno Fernandes sakatlık endişesiyle Manchester derbisine hazırlanıyor

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah FK maçında kaptan Bruno Fernandes'i doksan dakika sahada tutmasının nedenlerini açıkladı. Old Trafford'daki mücadelenin ardından Portekizli orta saha oyuncusunun topallayarak yürüdüğünü gösteren videolar taraftarları endişelendirdi ve yaklaşan Manchester City derbisi öncesinde teknik direktörün üzerindeki baskıyı artırdı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, sezon başından bu yana çok yoğun bir fikstürde mücadele eden 32 yaşındaki Fernandes, Manchester United'ın ilk dört maçının her dakikasında sahada yer aldı. Bu kısa süre zarfında dört gol kaydetti; bunlardan biri de Sabah FK karşısında alınan 4-0'lık galibiyette geldi. Ancak bu ağır yük, oyuncunun fiziksel durumunu etkiledi.

Michael Carrick'in açıklaması ve kadro sorunları

Maç sonu basın toplantısında Michael Carrick, teknik ekibin rotasyon yapmayı planladığını ancak oyunun gidişatı ve sahadaki durumun Fernandes'i sonuna kadar sahada tutmayı zorunlu kıldığını itiraf etti. Carrick, takımdaki beş oyuncu değişikliği hakkının sınırlı olması ve ikinci yarıdaki taktiksel ihtiyaçlar nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

"Sadece beş değişiklik hakkımız vardı ve bazı kararlar almak zorundaydık" diyen Carrick, kaptanının çok fazla maç oynadığının ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunun farkında olduğunu, teknik ekibin kadro derinliğine göre bu yükü dağıtmak üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Manchester derbisi öncesi kayıplar

Sabah FK maçında Fernandes'in durumunun yanı sıra savunma hattındaki sorunlar da takımı endişelendiriyor. Özellikle Luke Shaw maç kadrosuna alınmadı ve Manchester City karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Carrick, İngiliz oyuncunun durumu hakkında temkinli konuşarak, maça kadar onu korumaya çalıştıklarını ve risk almak istemediklerini vurguladı. Savunma oyuncusunun iyileşme süreci ve fiziksel durumunun derbi günü netleşmesi bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar için şehir rakiplerine karşı oynayacakları maç öncesinde istikrarı korumak ve oyuncuların fiziksel kondisyonunu dengelemek hayati önem taşıyor.