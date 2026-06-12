Dani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyor

·29·Spor
Dani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyor

İtalyan kulübü Como, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Dani Carvajal'in transferini değerlendiriyor. Takımın teknik direktörü Cesc Fabregas, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katarak defans hattını sağlamlaştırmak istiyor. Dani Carvajal'in Real Madrid'den ayrılacağını açıklamasının ardından birçok yabancı kulüpten teklif aldığı biliniyor, ancak Como ona Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yer alma fırsatı sunabilir. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor .

Fabregas sadece tecrübeli oyuncuları değil, aynı zamanda Real Madrid akademisinin yetenekli gençlerini de hedef alıyor. Özellikle forvet Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios, kulübün ana transfer hedefleri arasına girdi. Como yönetimi, bu genç oyuncular aracılığıyla takımın geleceğini inşa etmeyi ve hücum potansiyelini artırmayı planlıyor. Gonzalo Garcia, geçen sezon az süre almasına rağmen etkili sonuçlar ortaya koymuştu.

Kulübün bu transfer stratejisi, Nico Paz'ın takımdan ayrılma ihtimaliyle de bağlantılı. Haberlere göre, Nico Paz'ın Real Madrid'e geri dönme ihtimali bulunuyor ve bu durum Como'nun orta sahasında büyük bir boşluk yaratacak. Bu nedenle Fabregas, genç yetenekler ile Dani Carvajal gibi kazanan bir zihniyete sahip oyuncular arasında denge kurmaya çalışıyor.

Como'nun, Gonzalo Garcia transferi görüşmelerinde maliyeti düşürmek için Real Madrid'e sonraki satıştan pay veya geri alma opsiyonu teklif etmesi bekleniyor. İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi standartlarına uygun rekabetçi bir kadro oluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Dani CarvajalReal MadridComoCesc FabregasŞampiyonlar Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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