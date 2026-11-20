Paz'ın tutumu net: Kariyerinin önemli bir aşamasında düzenli olarak forma giymek istiyor. Büyük bir kulübe dönmek, kupalar için mücadele etmek ve üst düzey futbolda yer almak cazip olsa da, oyuncu için sahadaki varlığı da belirleyici bir öneme sahip.

El Debate'in haberine göre, Arjantinli orta saha oyuncusu Real Madrid'e dönmeden önce ilk 11'deki yeri konusunda netlik kazanmak istiyor. Sürekli yedek kalan bir oyuncu statüsünde olmayı istemiyor.

Madrid kulübü genç oyuncunun potansiyelini iyi biliyor ve onu tekrar bünyesine katma fırsatına sahip. Ancak Nico Paz için sadece Real Madrid forması giymek yeterli değil. Geleceğiyle ilgili kararda sahadaki rolü ve düzenli oyun süresi önemli bir yer tutuyor.

Real Madrid, Como'da kendini gösteren Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz'ı tekrar kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Madrid ekibinin yetenekli oyuncuya yönelik planları, oyuncunun kararını belirlemeyebilir. Paz, Real Madrid'e dönmek için ilk 11'de düzenli oynama garantisi istiyor.

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Eğer Real Madrid onu geri alıp sadece yedek kulübesinde tutmayı planlıyorsa, böyle bir senaryo Nico Paz'ın hedefleriyle örtüşmeyebilir. Bu nedenle Arjantinli futbolcu, Madrid ekibiyle olası bir anlaşmada takımdaki rolüne özellikle dikkat ediyor.

Real Madrid'in Paz'ı geri alma şansı var ancak bir rakip de ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Real Madrid'in Nico Paz'ı Como'dan geri alma konusunda öncelikli hakkı bulunuyor. Bu durum, Madrid ekibine oyuncunun geleceği konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Ancak böyle bir hakkın varlığı, transferin mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Oyuncunun kişisel tercihi, takımdaki olası rolü ve diğer kulüplerin ilgisi de süreci etkileyebilir.

Nico Paz ile "Manchester United" da ilgileniyor. İngiliz kulübünün olası ilgisi, Arjantinli orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili durumu daha da ilginç hale getirebilir.

Şimdilik Paz'ın Real Madrid'e dönüşü veya başka bir kulübü seçmesi konusunda resmi bir karar açıklanmadı. Ancak bir nokta kesin: Arjantinli futbolcu geleceğini belirlerken kulübün isminden veya statüsünden ziyade, sahada ne kadar önemli bir rol oynayacağına daha fazla önem veriyor.