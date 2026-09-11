Manchester United kaptanı Bruno Fernandes sakatlandı, derbi öncesi endişe yarattı

Manchester United takımı, Şampiyonlar Ligi kapsamında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'ya karşı oynadığı maçta farklı bir galibiyet almasına rağmen, karşılaşma sonrasında ciddi bir endişe verici haber yayıldı. ixbt.com ve spor basınındaki bilgilere göre, takım kaptanı Bruno Fernandes stadyumdan ayrılırken belirgin bir şekilde topallıyordu. Bu durum, önümüzdeki önemli Manchester derbisi öncesinde taraftarları ve teknik heyeti endişelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma İngiliz kulübü için harika geçti ve ev sahibi ekip rakip kaleye dört gol gönderdi. Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in yanı sıra Bruno Fernandes de adını skor tabelasına yazdırdı. Ancak maç sona erdikten sonra, Portekizli orta saha oyuncusunun sağlık görevlileri eşliğinde stadyumdan ayrıldığı ve bir bacağına ağırlık vermekte zorlandığı videolar sosyal medyada hızla yayıldı.

Galibiyetli oyun ve takımın genel durumu

Kaptanın sakatlık ihtimali taraftarların moralini bozsa da, teknik heyet oyundaki olumlu yönlere odaklanmaya çalışıyor. Takım, hücum hattında oldukça keskin ve isabetli hareket ederek taraftarlara güven veren bir oyun sergiledi. Ayrıca savunma hattının güvenli oyunu ve kalesini gole kapatması, sezonun geri kalanı için önemli bir temel olarak vurgulandı.

Maç sonu basın toplantısında takımın oyun kalitesi üzerinde özel olarak duruldu. Sonuçların şu ana kadar sezon başında beklendiği gibi olmamasına rağmen, sergilenen oyun kalitesinin olumlu bir ivmeye işaret ettiği belirtildi. Teknik direktör, takımın geçen sezona göre taktiksel olarak değiştiğini ve yeni yönlerinin ortaya çıktığını memnuniyetle ifade etti.

Derbi öncesi endişeler

Şu anda tüm dikkatler Bruno Fernandes'in tıbbi muayene sonuçlarına çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli futbolcunun sakatlığı ciddi çıkarsa, bu durum Manchester City ile oynanacak maç öncesinde takım için büyük bir kayıp olacaktır. Buna rağmen teknik heyet, sezonu adım adım ilerletme ve oyun kalitesini daha da artırma yolundan sapmayacaklarını belirtiyor.