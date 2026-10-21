Levante - Athletic Bilbao: kadrolar ve canlı anlatım

29 Marouan Sannadi (Athletic Bilbao) faul nedeniyle cezalandırıldı. Alejandro Quintero pozisyonu net bir şekilde gördü ve düdüğünü çaldı.

28 Athletic Bilbao köşe vuruşu kullandı, ancak savunmanın güvenli hamleleriyle gol fırsatı eridi gitti.

27 Alex Berenguer (Athletic Bilbao) kaleye şut çekti, ancak bir savunmacı ustalıkla engelledi ve top hedefine ulaşmadı. Athletic Bilbao korner kazandı.

26 Yuri Berchiche (Athletic Bilbao), Alex Berenguer'e uzun pas atmaya çalıştı ancak defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

25 Thiago Fernández (Levante) faul yaptı ve Alejandro Quintero derhal serbest vuruş kararı verdi.

24 Alex Berenguer (Athletic Bilbao) ceza sahası dışından harika bir pas aldı, uygun pozisyondan vurdu ancak top savunmadan döndü.

22 Gol! Roger Brugué (Levante) seken topa ilk ulaşan oldu ve topu ağlara gönderdi. Skor 2:0.

20 Gol! Roger Brugué (Levante) topu kontrol etti ve sağ/sol köşeye karşı konulmaz bir şut gönderdi.

18 Manu Sánchez (Levante) Thiago Fernández'e pas aktardı, ancak rakibini geçip topu kontrol edemedi.

17 Robert Navarro (Athletic Bilbao) ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top doğrudan Matthew Ryan'ın ellerine gitti.

13 Jon Ander Olasagasti (Levante) ortaya vurmayı denedi ancak ceza sahası dışından kalenin ortasına yaptığı tehlikeli kafa vuruşunu Unai Simón kurtardı. Bu şut kaleciye pek zorluk çıkaramadı.

11 Jeremy Toljan (Levante) rakibinin topa sahip olmasını engellemek için açıkça çekti ve hakem hemen oyunu durdurdu.

10 Köşe vuruşu kullanıldı ancak Athletic Bilbao bunu değerlendiremedi, savunma topu uzaklaştırdı.

9 Alex Berenguer (Athletic Bilbao) ceza sahası köşesinde boş kaldı ve sert bir vuruşla topu sağ üst köşeye gönderdi, ancak Mathew Ryan çift руками harika bir kurtarış yaparak gole izin vermedi. Top auta çıktı. Athletic Bilbao köşe vuruşu kullanacak.

7 Athletic Bilbao'nun kullandığı duran top defans oyuncularından biri tarafından kolayca uzaklaştırıldı.

7 İñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) iyi bir pas alıp şut çekti, ancak vuruşu kendi takım arkadaşından dönerek engellendi. Athletic Bilbao korner kazandı. Rakipler yeni bir tehlikeyle karşı karşıya.

5 Robert Navarro (Athletic Bilbao) ceza sahası dışından gelişine vurdu, yerden kalenin ortasına giden topu Mathew Ryan rahatlıkla kontrol etti.

4 Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) pozisyon yaratmaya çalıştı ancak pasının şiddeti fazlaydı.

3 Athletic Bilbao oyuncuları kısa paslarla top çeviriyor ve rakip savunmayı aşmak için uygun anı bekliyor.

2 Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) koşu sırasında ofsaytta kaldı.

1 İlk yarı başladı.

23:03 Maç başlıyor, Athletic Bilbao başlayacak.

23:00 Bugünkü maçı Alejandro Quintero yönetecek.

23:00 Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.