Levante, Barcelona'nın dünya şampiyonlarını onurlandırdı

·13·Spor
Levante, Barcelona'nın dünya şampiyonlarını onurlandırdı

İspanyol futbolunda rekabet ve geleneklerin ötesine geçen yüksek bir spor kültürü sergilendi. Valencia'nın Levante kulübü, kendi sahasında dünya şampiyonluğu unvanıyla dönen sekiz Barcelona oyuncusunu özel alkışlar ve hatıra hediyeleriyle karşıladı. Bu olay, ülke futbol camiası arasındaki karşılıklı saygı ve nezaket ortamını açıkça ortaya koydu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Edinilen bilgilere göre, Levante yönetimi ve tribündeki taraftarlar, kulüpler arası rekabeti bir kenara bırakarak İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferine büyük katkı sağlayan futbolcuları onurlandırdı. Böylece sezonun ikinci haftasında Elche'nin başlattığı bu girişim, Valencia'da da layıkıyla devam ettirildi. Takımlar sahaya çıkarken Ciutat de Valencia stadyumu alkışlarla inledi ve dünya şampiyonlarını coşkuyla karşıladı.

Tören ve değerli hediyeler

Etkinlik sırasında Levante Kulübü Başkanı Pablo Sanchez Morante bizzat sahaya inerek Barcelona temsilcilerine teşekkürlerini sundu. Kulüp başkanı, her bir dünya şampiyonuna yerel zanaatkarlar tarafından özel olarak hazırlanan ve kişiselleştirilmiş hatıra hediyeleri takdim etti. Sahadaki bu samimi saygı gösterisi, futbolcular üzerinde de büyük bir etki bıraktı.

Dikkat çekici bir şekilde, ödül töreninde sadece deneyimli oyuncular değil, La Masia akademisinin parlak yıldızları da ilgi odağı oldu. Özellikle Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia ve Gavi gibi sekiz yetenekli oyuncu bu onurlandırmadan payını aldı. Her biri taraftarların alkışları eşliğinde hediyelerini kabul etti.

Sahadaki amansız rekabet

Maç öncesinde sıcak ve şenlikli bir atmosfer hakim olsa da, oyun başladığında son şampiyonlar rakibine hiç şans tanımadı. Barcelona oyuncuları daha ilk yarıda maçın kaderini neredeyse belirleyerek iki farklı üstünlüğü yakaladı. Maçın 5. dakikasında Xavi Espart perdeyi açarken, 19. dakikada Lamine Yamal bu üstünlüğü perçinledi.

Aynı zamanda, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın önündeki zorlu maçları, özellikle Şampiyonlar Ligi ve lig karşılaşmalarını göz önünde bulundurarak kadroda rotasyona gitti. Alman teknik adam, oyuncuların fiziksel durumlarını korumak amacıyla ilk 11'de beş yeni isme yer verdi. Özellikle yüzündeki sakatlık nedeniyle özel bir koruyucu maske ile oynayan Eric Garcia'ya da savunma hattında şans verildi.

Bu tür olaylar, İspanyol futbolunda sadece sonuçların değil, insani ilişkilerin ve spor etiğinin de ön planda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Levante kulübünün bu girişimi, ülke futbol tarihine unutulmaz anlardan biri olarak geçti.

BarcelonaLevanteLaLigaFutbolHansi Flick
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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