Atletico deplasmanda aldığı net galibiyetle La Liga'da liderliğe yükseldi

·17·Spor
Atletico deplasmanda aldığı net galibiyetle La Liga'da liderliğe yükseldi

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu ve önemli bir galibiyete imza attı. Valensiya'da oynanan mücadelede Madrid ekibi, kalitesini ve tecrübesini sahaya yansıtarak rakip fileleri iki kez havalandırdı — 0:2.

Bu galibiyetle Diego Simeone'nin öğrencileri puanını 28'e yükselterek puan tablosunda zirveye yerleşti.

Maçın özeti: Grimaldo'nun başlangıcı ve Simeone'nin noktayı koyuşu

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar şu şekilde gelişti:

  • Açılış golü (36. dakika): İlk yarıda baskısını artıran konuk ekip, 36. dakikada amacına ulaştı. Alejandro Grimaldo, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak Atletico'yu öne geçirdi;

  • Son nokta (62. dakika): İkinci yarıda Levante beraberlik arayışındayken, Madrid ekibi hızlı bir kontra atak geliştirdi ve Giuliano Simeone 62. dakikada farkı ikiye çıkararak maçın skorunu tayin etti — 0:2;

  • Güvenli savunma: Maçın sonuna kadar kaleci Jan Oblak liderliğindeki savunma hattı, rakibe ciddi bir fırsat tanımadı.

Puan durumundaki son vaziyet

Alınan 3 puan, puan tablosundaki dengeleri değiştirdi:

  • Atletico lider: 10 maç sonunda 28 puana ulaşan Madrid ekibi, tek başına liderliğe yükselerek şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi;

  • Levante alt sıralarda: Mağlup olan ev sahibi ekip, 10 puanla 16. sırada kalarak düşme hattından uzaklaşmakta zorlanıyor.

Protokol ve kadrolar

  • La Liga. 10. Hafta

  • Levante — Atletico 0:2

  • Goller: Grimaldo (36), Giuliano Simeone (62).

İlk 11'ler:

  • Levante: Rayan, Ndukve, Nacho Perez, Tolyan (de la Fuente, 71), Mandi, Brugué, Olasagasti, Requena (Ratkov, 71), Romero, Fernandez (Rey Oriol, 71), Young (Victor Garcia, 71).

  • Atletico: Oblak, Hancko, Llorente, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Giuliano Simeone, Hjulmand, Alvarez (Sörloth, 67), Lee Kang-in (David, 67).

La LigaAtletico MadridLevanteDiego Simeoneİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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