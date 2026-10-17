Valencia - Athletic Bilbao: kadrolar ve canlı anlatım

·6·Spor
Valencia - Athletic Bilbao: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Valencia - Athletic Bilbao karşılaşması 18 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Valencia ilk 11: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (kaptan), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Valencia yedekler: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Valencia teknik direktörü: Aguirre J.

Athletic Bilbao ilk 11: 1. Simon U., 15. Rincon H., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jan J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Athletic Bilbao yedekler: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Athletic Bilbao teknik direktörü: Terzic E.

ValenciaAthletic Bilbaoİspanya La LigaFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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