Barcelona, Levante'yi mağlup etti, penaltı kararı tartışmalara yol açtı

·5·Spor
Barcelona, Levante'yi mağlup etti, penaltı kararı tartışmalara yol açtı

Hans-Dieter Flick yönetimindeki Barcelona, La Liga sezonuna harika bir başlangıç yaparak üst üste beşinci galibiyetini aldı ve puan durumunda liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti ancak maçtaki hakem kararları, özellikle Lamine Yamal'ın kullandığı penaltı vuruşu, futbol kamuoyunda ve uzmanlar arasında sert tartışmalara yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ev sahibi ekibin gösterdiği ciddi direnişe rağmen Blaugrana, bu sezonki keskin ve etkili oyun tarzını sergilemeye devam etti. Flick'in öğrencileri, maçın kaderini belirlemede hücum potansiyellerini bir kez daha kanıtladı ancak ikinci yarıdaki bir pozisyon, hakem komitesi ve uzmanların dikkatinden kaçmadı.

Hakem kararı ve tartışmalı pozisyon

İkinci yarıdaki kırılma noktası, hakem Jon Ander Gonzalez Cuesta'nın Aissa Mandi ve Lamine Yamal arasındaki pozisyonun ardından Barcelona lehine penaltı kararı vermesiyle yaşandı. Eski Real Betis savunmacısı Mandi, yere düşerken topa eliyle temas etmiş ve genç İspanyol yıldızı faullü bir şekilde durdurmuştu.

Lamine Yamal penaltıyı gole çevirip topu sol üst köşeye gönderse de, hakemin bu kararı İspanyol futbol uzmanları arasında büyük tepki topladı. Birçok analist, baş hakemin temel bir hata yaptığını ve penaltı kararının haksız olduğunu savundu.

Uzmanların ve otoritelerin görüşleri

COPE'nin haberine göre, ünlü yorumcu Paco Gonzalez hakem kararına karşı çıkarak canlı yayında görüşlerini paylaştı. Ona göre hakemin mantığı anlaşılabilir; çünkü o el teması olmasaydı oyuncu doğrudan kaleciyle karşı karşıya kalacaktı, ancak müdahale çok hafif olduğu için penaltıyı gerektirmiyordu.

Tartışmalara katılan Pedro Martin ise savunmacının hareketinde kasıtlı bir faul niyeti olmadığını vurguladı. Uzmana göre, savunmacının eli doğal konumdaydı ve düşüşün doğal bir sonucu olarak topa çarptı; bu durum cezalandırılmaması gereken bir pozisyondu.

Buna rağmen Barcelona galibiyeti korudu ve sezondaki başarılı yürüyüşünü sürdürdü. Flick'in takımı en yüksek hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken, hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlar La Liga maçlarının ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

BarcelonaLamine YamalLa LigaLevanteHans-Dieter Flick
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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