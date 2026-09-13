Yamal'dan duble, Raphinha'dan süper şov: Barcelona 4-2 kazandı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk oldu ve taraftarlara gerçek bir gol festivali ile büyük bir heyecan yaşattı. Ciudad de Valencia Stadı'ndaki çekişmeli mücadelede Hansi Flick'in öğrencileri, 4-2'lik skorla geri dönüşe imza atarak kritik bir galibiyet aldı. Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal attığı iki golle maçın kahramanı olurken, takım kaptanlarından Raphinha iki asistle sahada parladı.

Maçın sonlarına doğru Levante farkı bire indirip baskıyı artırsa da, oyuna sonradan giren Adeyemi uzatma dakikalarında skoru belirleyen golü kaydetti. Beş hafta sonunda 15 puan toplayarak La Liga'da kayıpsız ilerleyen 'Blaugrana', şampiyonluk yarışındaki yerini sağlamlaştırdı. Peki, Valencia'daki 6 gol nasıl atıldı, Yamal ve Raphinha ikilisi Levante savunmasını nasıl dağıttı ve Flick'in %100'lük performansı rakiplerini ne kadar endişelendiriyor?

Ciudad de Valencia'da gol yağmuru: 4-2'lik skorun tam kronolojisi

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve yüksek tempolu bir hücum anlayışıyla başladı:

5. dakikada erken gol: Ev sahibinin hatasını iyi değerlendiren Espart, 5. dakikada skoru açarak Katalanları öne geçirdi;

Yamal'ın resitali: 19. dakikada Lamine Yamal şık bir hareketle farkı artırırken, ikinci yarının başında 48. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek duble yaptı;

Levante'nin şiddetli geri dönüşü: 0-3'ten sonra pes etmeyen ev sahibi, 79. dakikada Romero ve 88. dakikada Brugi ile durumu 2-3'e getirerek statta büyük bir dram yarattı;

Adeyemi'nin son vuruşu: Uzatma dakikalarında (90+3) oyuna sonradan giren Karim Adeyemi, kontra atakta topu ağlara göndererek heyecana son noktayı koydu: 2-4.

Yamal'dan duble, Raphinha'dan 2 asist: Yıldızların parlak performansı

Katalan kulübünün galibiyeti, hücum oyuncularının yüksek bireysel yeteneklerine dayandı:

Lamine Yamal yine ilgi odağında: Genç yetenek sadece iki gol atmakla kalmadı, aynı zamanda kanatta rakip savunmaya sürekli baskı yaparak maçın en iyi oyuncularından biri oldu;

Raphinha ana oyun kurucu: Brezilyalı kanat oyuncusu, sahadaki kusursuz hareketleriyle takım arkadaşlarını iki kez uygun pozisyona sokarak 2 asistin altına imzasını attı;

Flick'in rotasyonu işledi: Alman teknik adam; Martin yerine Christensen'i, Pedri, Yamal ve Gordon yerine ise Bernal, Olmo ve Adeyemi'yi sahaya sürerek kritik anlarda tempoyu korumayı başardı.

5 maçta 15 puan: Barcelona La Liga tahtında mutlak lider

Bu galibiyet, Katalan ekibinin şampiyonluk yolundaki konumunu daha da güçlendirdi:

Yüzde yüz kusursuz başlangıç: Hansi Flick yönetiminde 5 maçta 5 galibiyet alan Barcelona, 15 puanla puan durumunun zirvesinde yer alıyor;

Rakiplere baskı: Real Madrid'in (12 puan) takibine rağmen Katalanlar hatasız ilerleyerek puan kaybetmeden yoluna devam ediyor;

Levante'nin zor durumu: Valencia kulübü 5 hafta sonunda 5 puanla 13. sırada bulunuyor.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahada sergilediği parlak ve gol dolu futbolla yeni sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmaya niyetli olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Lamine Yamal ve Raphinha liderliğindeki Barcelona, bu sezon La Liga şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kupanın en büyük favorisi olabilir mi? Savunmada maç sonunda yenen iki gol Hansi Flick için ciddi bir uyarı mı olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Barcelona'nınbu müthiş galibiyet analizini tüm futbolseverler ve arkadaşlarınızla paylaşın!