Dep. A Coruña - Levante: kadrolar ve canlı anlatım

·2·Spor
Dep. A Coruña - Levante: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Dep. A Coruña - Levante karşılaşması 17 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Dep. A Coruña ilk 11'i: 13. Roman L., 23. Navarro X., 20. Jimenez X., 22. Ede B., 12. Qualyata G., 19. Cruz Luismi, 14. Rodriguez R., 8. Villares Yanes D. (kaptan), 21. Soriano M., 10. Hernandez Y., 32. Nsongo B.

Dep. A Coruña yedekleri: 2. Altimira A., 17. Angelino, 18. Asp X., 37. Carrillo N., 25. Fernandez A., 36. Gonzalez Y., 15. Loureiro M., 11. Mella D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sanchez C., 24. Traore A.

Dep. A Coruña teknik direktörü: Hidalgo A.

Levante ilk 11'i: 13. Ryan M., 29. Perez N., 4. Dela, 3. Ndukwe I., 23. Sanchez M., 20. Rey O., 6. Requena D., 18. Bardeli E., 7. Brugué R. (kaptan), 9. Romero I., 24. Fernandez T.

Levante yedekleri: 14. Cabello X., 27. Cortes P., 1. Cunat P., 36. Galdin I., 17. Garcia V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tape A., 22. Toljan J.

Levante teknik direktörü: Castro L.

Dep. A CoruñaLevanteİspanya La LigaFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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