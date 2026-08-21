Avrupa Ligi play-off turunun tüm sonuçları: Salah'ın takımı mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun ana aşamasına yükselmek için oynanan 4. ve son eleme (play-off) turunun ilk maçları tamamlandı. Kıtanın birçok köklü kulübü önemli galibiyetler alarak lig aşamasına yükselme yolunda büyük bir adım atarken, bazı eşleşmelerde beklenmedik farklı skorlar ortaya çıktı.

Benfica ve Beşiktaş'ın güven veren adımları, Kairat'ın başarısızlığı

Lizbon ekibi Benfica, sahasında Aarhus'u 3:1 mağlup ederken, Türkiye'nin Beşiktaş takımı Litvanya temsilcisi Žalgiris'i üç cevapsız golle geçti. Kazakistan’ın Kairat kulübü ise Almatı'da Belçika temsilcisi Anderlecht'e 0:3 yenilerek işini oldukça zorlaştırdı. Polonya'nın Lech kulübü ise İsviçre ekibi Thun'un kalesine cevapsız 7 gol göndererek turun en farklı galibiyetini aldı.

Avrupa Ligi. 4. eleme turu, ilk maçların sonuçları (20 Ağustos)

Maç Skor Gol atanlar Benfica — Aarhus 3:1 Rafa Silva (2), Barreiro (31), Pavlidis (45+2 pen.) — Jørgensen (36) Beşiktaş — Žalgiris 3:0 Oh Hyeon-gyu (6), Murillo (12), Kökçü (59 pen.) Kairat — Anderlecht 0:3 Oksanen (2 k.k.), Ambros (24), Sikan (45+1) Trabzonspor — Ferencváros 0:1 Zachariassen (17) Crvena zvezda — Viktoria Plzeň 3:0 Ivanić (36, 53), Katai (89 pen.) Lech — Thun 7:0 Vålereng (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skrzypczak (31), Murawski (45), Håkans (47), Gummi (79) Jagiellonia — Iberia 1999 4:0 Imaz (34 pen.), Agbonifo (45+2), Alhassan (62 k.k.), Lozano (90+2) OFI — CSKA Sofya 3:0 Fountas (19, 51 pen.), Dickmann (90+5) Malmö — Salzburg 0:1 Pettersson (90+1 k.k.) Sint-Truiden — Omonia 1:0 Taniguchi (90+4) Universitatea Craiova — Ararat 1:1 Bancu (33) — Malis (20) Egnatia — Lillestrøm 0:0 —

Rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Bu eşleşmelerin kaderini belirleyecek rövanş maçları 27 Ağustos'ta oynanacak. Kazanan takımlar doğrudan Avrupa Ligi'nin ana aşamasına yükselirken, kaybedenler Konferans Ligi'ne gidecek.

Sizce Kairat ve Trabzonspor deplasmandaki rövanş maçlarında geri dönüş yaparak Avrupa Ligi'nin ana aşamasına yükselmeyi başarabilecek mi?

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