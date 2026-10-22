Crvena zvezda — FC Kopenhag: kadrolar ve canlı anlatım

·34·Spor
Crvena zvezda — FC Kopenhag: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Crvena zvezdaFC Kopenhag karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Crvena zvezda ilk 11'i: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Handel T., 22. Kostov V., 33. Krunić R. (kaptan), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.

Crvena zvezda yedekleri: 15. Abu Fani M., 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanić M., 10. Katai A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizou L., 50. Radanović S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Veljković M.

Crvena zvezda teknik direktörü: Riera A.

FC Kopenhag ilk 11'i: 1. Ramaj D., 2. Beimo F., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T. (kaptan), 13. Huescas R., 24. Meling B., 28. Németh H., 16. Robert, 4. Sørensen A., 20. Suzuki J.

FC Kopenhag yedekleri: 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M., 15. Lopez M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mair K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.

FC Kopenhag teknik direktörü: Svensson B.

Canlı anlatım1-1 CANLI
341-1
Gol! Timi Elsnik (Kızılyıldız), harika bir kontra atak sonucunda Vladimir Lucic'in pasını aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 1:1.
31
FC Kopenhag orta sahada harika bir kontrol ve isabetli paslarla oynuyor.
29
Kendi kalesine gol! Matej Gaštarov (Crvena Zvezda) için talihsiz an, altı pas içine gelen ortayı uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 0-1.
26
Timi Elšnik (Kızılyıldız) ceza sahasına ortaladı, fena karar değildi ancak hiçbir arkadaşı yetişemediği için hedefine ulaşmadı. Top dışarı çıktı ve Kopenhag kalecisi vuruşu kullanacak.
25
Mihailo Ristic (Kızılyıldız) ileriye doğru bir pas çıkardı ancak savunmacılardan biri topu engelledi.
24
Matej Gaštarov (Kızılyıldız) maça devam edebilecek.
22🟨
Yuta Nakayama (Kızılyıldız), rakibine yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı ancak karardan memnun görünmüyor.
20
Matej Gaštarov (Kızılyıldız) tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor, bu yüzden hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.
17
Dönen top Yuta Nakayama'nın (Crvena Zvezda) önünde kaldı, uzaktan çektiği tehlike dolu şut üst direkten döndü! Ne inanılmaz bir fırsattı ama!
16
FC Kopenhag oyuncusu hücumda faul yaptı. Hakem düdüğünü çaldı.
15
Stefan Gudelj (Kızılyıldız) isabetli pasın ardından ceza sahası içinde kendine alan yarattı ve vuruşunu yaptı, ancak top üst direğin üzerinden dışarı gitti. Top saha dışına çıktı, Fk Kopenhag kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
14
Vasilije Kostov (Kızılyıldız) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılardan biri kafayla topu uzaklaştırdı.
14
Timi Elşnik (Crvena Zvezda) barajın üstünden aşırtmak istedi ama savunma şutu kolayca engelledi. Crvena Zvezda köşe vuruşu kullanacak.
13
Kızılyıldız, ceza sahası çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşla rakip kalede tehlike yaratma fırsatı yakaladı.
12🟨
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhag), hakem Radu Marian Petrescu'nun sabrını zorladı ve önceki gecikmeli faulü nedeniyle sarı kart gördü.
10
Robert (FC Kopenhag) kaleye doğru koştu, ancak defans oyuncusu zamanında dönerek topu kazandı.
9
Kopenhaglı oyuncular kısa paslarla topu dolaştırıyor.
8
Matheus, Maher Carrizo'nun (FC Kopenhag) kullandığı köşe vuruşunda topu almak için yükseldi.
7
Maher Carrizo (FC København) ceza sahasına harika bir koşu yaptı, ancak sert şutunu savunmacı cesurca engelledi. Top taca/krner çıktı. FC København için köşe vuruşu şansı.
6
Hunor Nemeth (FC Kopenhag) faul yaptı ve Radu Marian Петреску düdüğünü çalarak kural dışı hareketi belirledi.
3
Vladimir Lučić (Crvena Zvezda) ceza sahasına ortalayamadı, girişimi engellendi. Top taca çıktı. Crvena Zvezda taç atışı kullanacak.
1
Başlıyoruz, bugünkü maç az önce başladı.
21:50
Vladimir Lučić (Kızılyıldız) ceza sahası yayından yerden bir ortayla topu aktarmak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Top taca çıktı, taç atışını Kızılyıldız kullanacak.
21:47
Maça Kopenhag takımı başlayaçak.
21:45
Bugünkü maçın hakemi Radu Marian Petrescu olacak.
21:45
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında görebilirsiniz.
21:45
Merhaba ve canlı anlatımımıza hoş geldiniz! Maçta yaşanan her şeyi size hızlı bir şekilde aktaracağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
Crvena zvezdaFC KopenhagKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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