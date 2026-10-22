Crvena zvezda — FC Kopenhag: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Crvena zvezda — FC Kopenhag karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Crvena zvezda ilk 11'i: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Handel T., 22. Kostov V., 33. Krunić R. (kaptan), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.
Crvena zvezda yedekleri: 15. Abu Fani M., 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanić M., 10. Katai A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizou L., 50. Radanović S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Veljković M.
Crvena zvezda teknik direktörü: Riera A.
FC Kopenhag ilk 11'i: 1. Ramaj D., 2. Beimo F., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T. (kaptan), 13. Huescas R., 24. Meling B., 28. Németh H., 16. Robert, 4. Sørensen A., 20. Suzuki J.
FC Kopenhag yedekleri: 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M., 15. Lopez M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mair K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.
FC Kopenhag teknik direktörü: Svensson B.
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