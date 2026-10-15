Lugano, sahasında Crvena Zvezda'yı mağlup etti — UECL 1. hafta öne çıkan sonuçları

·6·Spor
Lugano, sahasında Crvena Zvezda'yı mağlup etti — UECL 1. hafta öne çıkan sonuçları

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 1. haftası, yoğun ve gol dolu karşılaşmalarla başladı. Haftanın merkez maçlarından birinde İsviçre'nin Lugano kulübü, Sırbistan'ın köklü takımı Crvena Zvezda'yı ağırladı ve 3:2'lik skorla inanılmaz bir geri dönüş galibiyeti elde etti.

Bu karşılaşma Özbek futbolseverler için ayrı bir önem taşıyordu: Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov İsviçre ekibinin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıktı ve 73. dakikaya kadar güven veren bir performans sergiledi.

Lugano'dan muhteşem geri dönüş: 89. dakikada penaltı çözümü

Maç beklenmedik dönüşlere ve gerçek bir dramaya sahne oldu:

  • İlk yarıda eşitlik: 25. dakikada Ajeti, Lugano'yu öne geçirse de 32. dakikada Elsnik dengeyi sağladı;

  • Sırpların baskısı ve cevap: 67. dakikada Krunic, Belgrad ekibini öne geçirdi (1:2). Ancak 73. dakikada Behruz Karimov'un yerine oyuna giren Moncada, 84. dakikada skoru eşitledi;

  • Galibiyet golü: Mücadelenin 89. dakikasında Grgic, penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirerek ev sahibine sansasyonel 3 puanı getirdi.

Lugano — Crvena Zvezda 3:2

Goller: Ajeti (25), Moncada (84), Grgic (89 penaltı) — Elsnik (32), Krunic (67).

  • Lugano: Saipi, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Moncada, 73), Ajeti, Grgic, Steffen, Cimignani, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).

Ansu Fati gol attı, Ajax ise Hırvatistan'da yıkıldı

Haftanın diğer karşılaşmaları da oldukça çekişmeli geçti:

  • Monaco, Sofya'da galibiyeti bırakmadı: Fransız kulübü, Bulgaristan'ın CSKA takımını 2:1 mağlup etti. Brunner'in erken golü ve 43. dakikada Ansu Fati tarafından atılan gol, Monegasque ekibine önemli bir deplasman galibiyeti kazandırdı;

  • Ajax'ın Hırvatistan'daki tökezlemesi: Hollanda devi, Hajduk'a konuk oldu ve 1:2 mağlup oldu. Sanyang ve Soticek'in isabetli vuruşları ev sahibine sürpriz bir galibiyet getirdi.

CSKA Sofya — Monaco 1:2

Goller: Zwart (76) — Brunner (3), Fati (43).

Hajduk — Ajax 2:1

Goller: Sanyang (37), Soticek (55) — Klaassen (53).

Konferans Ligi'ndeki ilk hafta mücadeleleri, turnuvanın oldukça çekişmeli geçeceğini ve Behruz Karimov gibi lejyonerlerimizin Avrupa kupalarında önemli figürler haline geldiğini gösterdi.

LuganoCrvena ZvezdaBehruz KarimovKonferans LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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